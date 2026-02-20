14:45
Власть

На Иссык-Куле построят финансово-инвестиционную территорию «Тамчи»

Адылбек Касымалиев принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы под строительство специальной финансово-инвестиционной территории (СФИТ) «Тамчи» в Иссык-Кульском районе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Выступая на мероприятии, глава кабмина подчеркнул, что проект «Тамчи» станет одним из ключевых драйверов экономического развития страны и будет формировать новую архитектуру инвестиционного климата.

По его словам, создаваемая зона должна объединить международный капитал, финтех-, IT-инициативы и современную логистику, используя потенциал региона и лучшие мировые практики глобальных финансовых центров.

«Мы создаем площадку с понятными, стабильными и конкурентными правилами. СФИТ «Тамчи» станет международным хабом, который привлечет капитал, технологии и создаст тысячи рабочих мест», — отметил Адылбек Касымалиев.

Основные параметры проекта «Тамчи»

• Поэтапное строительство до 2035 года офисных центров, жилья и туристических объектов общей площадью более 470 тысяч квадратных метров.
• Территория будет разделена на деловую, логистическую и рекреационную зоны.
• Резиденты освобождаются от всех видов налогов сроком до 49 лет.
• Предусмотрено свободное движение капитала, гибкий валютный режим, возможность 100-процентного иностранного участия.
• Будет создан независимый международный центр по разрешению споров на принципах английского права.
• На территории более 100 гектаров планируется ежегодный туристический поток до 90 тысяч человек к 2035 году.

Касымалиев напомнил, что проект запускается на фоне сильной динамики экономики страны.
«В 2025 году рост ВВП составил 11,1 процента, а среднегодовой рост за последние четыре года — 10,2 процента. «Тамчи» даст новый импульс нашей экономике», — отметил он.

Глава кабмина обратился к инвесторам, подчеркнув, что государство гарантирует долгосрочную стабильность и прозрачные условия.

«Кыргызстан открыт для инвесторов. Ваш успех — это рабочие места, технологии и рост для нашей страны. Добро пожаловать в «Тамчи»!» — заключил он.
