15:00
USD 87.45
EUR 100.86
RUB 1.06
Общество

В КР проводятся работы по зарыблению и борьбе с браконьерством в водохранилищах

На заседании Жогорку Кенеша 18 марта депутат Болотбек Борбиев поднял вопрос об использовании китайских синтетических рыболовных сетей в Токтогульском водохранилище Токтогульского района Джалал-Абадской области, а также о зарыблении водохранилища мальками.

По данному вопросу департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает, что в октябре 2026 года планируется зарыбление следующих водохранилищ мальками карпа (сазана) со средним весом 25 граммов:

  • Токтогульское — 150 тысяч штук;
  • Кировское — 100 тысяч;
  • Базар-Коргонское — 10 тысяч;
  • Шамалды-Сайское — 5 тысяч;
  • Таш-Кумырское — 5 тысяч.

Кроме того, в соответствии с постановлением Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с Министерством внутренних дел проводит рейдовые мероприятия на Токтогульском, Базар-Коргонском, Курп-Сайском, Шамалды-Сайском, Таш-Кумырском, Уч-Коргонском и Кировском водохранилищах с целью предотвращения незаконного вылова рыбы и браконьерства. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366716/
просмотров: 216
Версия для печати
