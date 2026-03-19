В КР проводятся работы по зарыблению и борьбе с браконьерством в водохранилищах

На заседании Жогорку Кенеша 18 марта депутат Болотбек Борбиев поднял вопрос об использовании китайских синтетических рыболовных сетей в Токтогульском водохранилище Токтогульского района Джалал-Абадской области, а также о зарыблении водохранилища мальками.

По данному вопросу департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает, что в октябре 2026 года планируется зарыбление следующих водохранилищ мальками карпа (сазана) со средним весом 25 граммов:

Токтогульское — 150 тысяч штук;

Кировское — 100 тысяч;

Базар-Коргонское — 10 тысяч;

Шамалды-Сайское — 5 тысяч;

Таш-Кумырское — 5 тысяч.

Кроме того, в соответствии с постановлением Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с Министерством внутренних дел проводит рейдовые мероприятия на Токтогульском, Базар-Коргонском, Курп-Сайском, Шамалды-Сайском, Таш-Кумырском, Уч-Коргонском и Кировском водохранилищах с целью предотвращения незаконного вылова рыбы и браконьерства.