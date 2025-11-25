В Ак-Талинском районе выращивают селекционных баранов стоимостью $15 тысяч

В Ак-Талинском районе Нарынской области в направлении развития племенного животноводства в последние годы наблюдаются значительные сдвиги. Особенно много работы ведется по увеличению численности и улучшению качества овец породы Арашан, которая по праву считается национальной гордостью. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, житель села Баетов, частный предприниматель Надырбек Мамытбаев выращивает у себя в хозяйстве баранов породы Арашан в соответствии с высокими селекционными требованиями и добивается впечатляющих результатов.

Фото Минсельхоза. Селекционный баран

«Его баран — внук линии Корабль-2 — оценен в $15 тысяч и обменян на автомобиль Nissan Rok. Это событие стало одним из крупных достижений в области племенного животноводства Кыргызстана. Оно свидетельствует о росте селекционной работы в стране, стремлении фермеров к качеству и повышении ценности племенного скота на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

Министерство призывает фермеров, животноводов и хозяйства активнее участвовать в развитии племенного животноводства. Распространение таких ценных национальных пород, как Арашан, является важным направлением политики развития регионов, укрепления аграрной экономики и повышения экспортного потенциала.