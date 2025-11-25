14:53
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.11
Экономика

В Ак-Талинском районе выращивают селекционных баранов стоимостью $15 тысяч

В Ак-Талинском районе Нарынской области в направлении развития племенного животноводства в последние годы наблюдаются значительные сдвиги. Особенно много работы ведется по увеличению численности и улучшению качества овец породы Арашан, которая по праву считается национальной гордостью. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, житель села Баетов, частный предприниматель Надырбек Мамытбаев выращивает у себя в хозяйстве баранов породы Арашан в соответствии с высокими селекционными требованиями и добивается впечатляющих результатов.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Селекционный баран

«Его баран — внук линии Корабль-2 — оценен в $15 тысяч и обменян на автомобиль Nissan Rok. Это событие стало одним из крупных достижений в области племенного животноводства Кыргызстана. Оно свидетельствует о росте селекционной работы в стране, стремлении фермеров к качеству и повышении ценности племенного скота на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

Министерство призывает фермеров, животноводов и хозяйства активнее участвовать в развитии племенного животноводства. Распространение таких ценных национальных пород, как Арашан, является важным направлением политики развития регионов, укрепления аграрной экономики и повышения экспортного потенциала.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/352171/
просмотров: 550
Версия для печати
Материалы по теме
На трассе Нарын — Баетов ведутся работы по укладке асфальта
Хотел присвоить служебное авто. В Нарыне задержали местного чиновника
Пример для подражания. В Ак-Талы семья в память об отце обновила местную дорогу
Девочка из Ак-Тала рассказала президенту про аварийный дом. Построили новый
В Нарыне здание детского сада и участок вернули государству
В Ак-Талинском районе открыли новый спортзал
Стрельба на границе. Кыргызстанцы хотели нелегально перевезти скот в Узбекистан
Фото дня. Баран едет в маршрутке
Ради снижения ДТП. На Иссык-Куле инспекторы ГУОБДД принесли в жертву барана
Нарында кургак учуктан көз жумгандарды жерге берүүдө талаш жаралууда
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге продолжают дорожать, евро&nbsp;&mdash; дешеветь. Курс валют на&nbsp;21&nbsp;ноября Рубль и тенге продолжают дорожать, евро — дешеветь. Курс валют на 21 ноября
Рубль заметно подорожал, тенге немного подешевел. Курс валют на&nbsp;24&nbsp;ноября Рубль заметно подорожал, тенге немного подешевел. Курс валют на 24 ноября
Китайская компания разработает для аэропорта &laquo;Манас&raquo; современную бондовую зону Китайская компания разработает для аэропорта «Манас» современную бондовую зону
Власти внесли изменения в&nbsp;указ о&nbsp;поддержке малого бизнеса и&nbsp;налогового контроля Власти внесли изменения в указ о поддержке малого бизнеса и налогового контроля
Бизнес
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
25 ноября, вторник
14:46
ГКНБ выявил коррупционную схему в санатории «Иссык-Ата» ГКНБ выявил коррупционную схему в санатории «Иссык-Ата»...
14:44
Экспортеры рыбы из Кыргызстана обвиняют Россельхознадзор в коррупционной схеме
14:35
Онлайн как норма: вспоминаем все случаи дистанционного обучения в Бишкеке за год
14:23
Президент Казахстана наградил мэра города Ош орденом «Достык»
14:22
Выборы в ЖК. Госслужащим напомнили о запрете участвовать в агитации