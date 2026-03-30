В Бишкеке за нарушение порядка в рестобаре доставлены четыре гражданки

29 марта 2026 года примерно в 3.15 во время несения службы милиционерами ППСМ ГУВД города Бишкека по улице Сухэ-Батора был выявлен факт нарушения общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД города Бишкека.

Установлено, что гражданки М.А., 1993 года рождения, Ч.А., 1995 года рождения, А.М. и Н.Ж. (обе 1996 года рождения), находясь в указанном заведении, нарушали общественный порядок, вступили в конфликт между собой, сопровождавшийся взаимными оскорблениями и нецензурной бранью.

В связи с вышеизложенным указанные гражданки были доставлены в УВД Октябрьского района города Бишкека для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района столицы и начата доследственная проверка, составлен протокол в соответствии со статьей 126 (мелкое хулиганство) Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, девушек водворили в камеру временного содержания районного управления.

ГУВД призывает граждан соблюдать общественный порядок, проявлять уважение к окружающим и воздерживаться от противоправных действий в общественных местах.