Экономика

ГНС предупреждает: документом об оплате в кафе является только фискальный чек

Государственная налоговая служба напоминает, что при расчетах в кафе и ресторанах посетителю обязаны выдать фискальный чек контрольно-кассовой машины (ККМ).

По данным ведомства, зачастую вместо фискального чека клиентам выдают так называемый «пречек» с наименованием блюд, сформированный в учетной программе заведения, либо предоставляют снимок экрана с информацией о заказе.

«Такие документы не являются фискальными чеками, не подтверждают факт оплаты и не регистрируются в налоговой системе. Подобные действия со стороны недобросовестных налогоплательщиков направлены на сокрытие реальной выручки и уклонение от уплаты налогов», — отметили в ГНС.

В налоговой уточнили: при оплате официант или кассир обязан озвучить сумму заказа, уточнить способ оплаты и выдать покупателю фискальный чек ККМ в бумажном виде.

Напомним, фискальный чек является единственным документом, подтверждающим регистрацию оплаты в налоговой системе и поступление налогов в бюджет и обеспечивающим защиту прав потребителей.

Налоговая служба призывает граждан требовать фискальные чеки при оплате в кафе и ресторанах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/363490/
просмотров: 238
