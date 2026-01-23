Камбаратинская ГЭС-1: девять доноров готовы вложить в проект $2,5 миллиарда

Проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 установленной мощностью 1 тысяча 860 мегаватт перешел в стадию активной реализации. Объект, имеющий стратегическое значение для всей Центральной Азии, в 2025 году продемонстрировал значительный прогресс как в инженерной части, так и в вопросах привлечения инвестиций, заявили на коллегии Министерства энергетики.

Финансирование и экспертиза

В прошлом году специалисты провели конкурс на актуализацию технико-экономического обоснования (ТЭО), разработанного в 2014-м. На данный момент эксперты определили тип плотины будущей станции.

Всемирный банк активно поддерживает проект: к ранее выделенным $5 миллионам добавили еще $13,6 миллиона. Кроме того, он рассматривает возможность выделения $1,5 миллиарда на основные строительные работы.

Высокую заинтересованность проявили еще девять международных доноров, готовых инвестировать в проект около $2,5 миллиарда.

Завершилась разработка оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСС), на которую ВБ выделил $18,6 миллиона.

Международное сотрудничество

30 сентября 2025 года проект межправительственного соглашения направили в министерства энергетики Казахстана и Узбекистана. Стороны представили свои предложения и замечания. Межведомственная рабочая группа Кыргызской Республики готовится к финальным экспертным переговорам.

Ход строительных работ на объекте

На строительной площадке ГЭС в прошлом году выполнили большой объем подготовительных работ:

1. Специалисты полностью завершили строительство бетонной автодороги (8,6 километра) от трассы Бишкек — Ош до прорези № 2. На следующем участке (до створа ГЭС) проложили 4 из 4,7 километра (готовность 85 процентов).

2. Буровые и бетонные работы в транспортном тоннеле ТТ-2 (126 метров) завершили, объект проходит приемку. На правобережье реки Нарын возвели четыре бетонные опоры моста длиной более 180 метров (общая готовность — 50-60 процентов).

3. Полностью смонтировали воздушную линию электропередачи 110 киловольт протяженностью 11,5 километра, установили 25 опор.

4. Вахтовый поселок на 100 человек с административным корпусом, общежитием и столовой готов на 60-70 процентов.

5. Бетонная дорога эксплуатационного этапа в тоннеле ТТ-2 (1 километр 387 метров) полностью готова. Продолжаются внутренние конструктивные работы (общая готовность — 55-60 процентов).