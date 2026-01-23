18:41
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Экономика
Сюжет: Камбар-Ата-1

Камбаратинская ГЭС-1: девять доноров готовы вложить в проект $2,5 миллиарда

Фото Минэнерго. На строительной площадке Камбаратинской ГЭС-1. Архивное фото

Проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 установленной мощностью 1 тысяча 860 мегаватт перешел в стадию активной реализации. Объект, имеющий стратегическое значение для всей Центральной Азии, в 2025 году продемонстрировал значительный прогресс как в инженерной части, так и в вопросах привлечения инвестиций, заявили на коллегии Министерства энергетики.

Финансирование и экспертиза

В прошлом году специалисты провели конкурс на актуализацию технико-экономического обоснования (ТЭО), разработанного в 2014-м. На данный момент эксперты определили тип плотины будущей станции.

Читайте по теме
Узбекистан начнет финансирование строительства «Камбар-Аты-1» в 2026 году

Всемирный банк активно поддерживает проект: к ранее выделенным $5 миллионам добавили еще $13,6 миллиона. Кроме того, он рассматривает возможность выделения $1,5 миллиарда на основные строительные работы.

Высокую заинтересованность проявили еще девять международных доноров, готовых инвестировать в проект около $2,5 миллиарда.

Завершилась разработка оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСС), на которую ВБ выделил $18,6 миллиона.

Международное сотрудничество

30 сентября 2025 года проект межправительственного соглашения направили в министерства энергетики Казахстана и Узбекистана. Стороны представили свои предложения и замечания. Межведомственная рабочая группа Кыргызской Республики готовится к финальным экспертным переговорам.

Ход строительных работ на объекте

На строительной площадке ГЭС в прошлом году выполнили большой объем подготовительных работ:

1. Специалисты полностью завершили строительство бетонной автодороги (8,6 километра) от трассы Бишкек — Ош до прорези № 2. На следующем участке (до створа ГЭС) проложили 4 из 4,7 километра (готовность 85 процентов).

2. Буровые и бетонные работы в транспортном тоннеле ТТ-2 (126 метров) завершили, объект проходит приемку. На правобережье реки Нарын возвели четыре бетонные опоры моста длиной более 180 метров (общая готовность — 50-60 процентов).

Читайте по теме
Камбаратинская ГЭС-1: какие последствия и риски несет стройка века

3. Полностью смонтировали воздушную линию электропередачи 110 киловольт протяженностью 11,5 километра, установили 25 опор.

4. Вахтовый поселок на 100 человек с административным корпусом, общежитием и столовой готов на 60-70 процентов.

5. Бетонная дорога эксплуатационного этапа в тоннеле ТТ-2 (1 километр 387 метров) полностью готова. Продолжаются внутренние конструктивные работы (общая готовность — 55-60 процентов).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359076/
просмотров: 424
Версия для печати
Материалы по теме
По $500 миллионов выделит ЕБРР участникам проекта по Камбаратинской ГЭС-1
Строительство «Камбар-Аты-1». Ихтиолог ответил на критику ОФ «Реки без границ»
ЕБРР может выделить до $1,5 миллиарда на строительство ГЭС в Кыргызстане
Слушания по ГЭС «Камбар-Ата-1». Эксперты о критических недостатках проекта
Узбекистан назвал стоимость строительства Камбаратинской ГЭС-1 — $4,2 миллиарда
Европейский союз выделит $1 миллиард на строительство «Камбар-Аты-1»
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились ускорить проект «Камбар-Ата-1»
Можно ли строить «Камбар-Ату» на выбранном участке? Ответ Института сейсмологии
Иностранные эксперты подтвердили сейсмоустойчивость «Камбар-Аты-1»
Камбаратинскую ГЭС собираются строить на опасном участке — Канатбек Абдрахматов
Популярные новости
Китайский инвестор вложит средства в&nbsp;крупный проект в&nbsp;Кыргызстане Китайский инвестор вложит средства в крупный проект в Кыргызстане
Рубль и&nbsp;доллар дорожают, у&nbsp;юаня новый рекорд. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;января Рубль и доллар дорожают, у юаня новый рекорд. Курс валют на 19 января
ГНС приостановила рейдовые проверки среди малого и&nbsp;среднего бизнеса ГНС приостановила рейдовые проверки среди малого и среднего бизнеса
Рубль и&nbsp;тенге продолжают дорожать к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;января Рубль и тенге продолжают дорожать к сому. Курс валют на 22 января
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
23 января, пятница
18:18
Прокуратура вернула государству 197 гектаров незаконно приватизированных земель Прокуратура вернула государству 197 гектаров незаконно...
17:59
Внеплановая проверка: что происходит с заменой водительских удостоверений
17:55
Президент потребовал прозрачности: застройщиков обязали работать по правилам
17:50
«Кыргызкомур» добыл более 1,3 миллиона тонн угля в 2025 году
17:47
Камбаратинская ГЭС-1: девять доноров готовы вложить в проект $2,5 миллиарда