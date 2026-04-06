В Кыргызстане продолжаются работы по расширению автодороги Бишкек — Кант — Токмок. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

На участке уже уложен первый слой асфальтобетонного покрытия. Параллельно ведутся работы по переносу электрических и линий связи, установке опор для линий электропередачи и ограждений.

Кроме того, строятся тротуары, водопропускные трубы и арычные системы. Также проводится реконструкция моста через Большой Чуйский канал.

В Минтрансе отметили, что участок протяженностью 3,85 километра планируется полностью завершить в августе текущего года.