В связи с ремонтом аэропорт «Манас» временно ограничил движение авто

В связи с ремонтом в Международном аэропорту «Манас» временно ограничено движение автотранспорта в сторону основного аэровокзала. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По ее данным, разворот транспортных средств осуществляется на повороте к грузовому терминалу на расстоянии 500 метров от главного здания аэропорта. 

Для удобства пассажиров и обеспечения безопасности движение в сторону терминала разрешено только для определенных категорий лиц, в том числе:

• пожилых людей;
• мам с маленькими детьми;
• пассажиров с инвалидностью;
• лиц, имеющих серьезные проблемы со здоровьем.

В связи с временными ограничениями вход в терминал для встречающих и провожающих гостей также ограничен. На входе в аэровокзальный комплекс будут организованы точки по продаже напитков и еды. Кроме того, будет предусмотрена закрытая зона ожидания, которая позволит находиться в комфортных условиях и защитит от дождя или снега.

В течение двух недель расстояние при подъезде к терминалу будет сокращено на 300 метров, что позволит пассажирам добираться до здания аэропорта быстрее и удобнее. Пассажиров просят учитывать текущую ситуацию и заранее рассчитывать время для подъезда к терминалу, прохождения всех процедур в аэропорту перед вылетом, чтобы избежать опозданий.

Руководство ОАО «Аэропорты Кыргызстана» приносит извинения за временные неудобства и выражает благодарность пассажирам и гостям за понимание. Все работы проводятся в рамках программы модернизации аэропортовой инфраструктуры и направлены на повышение уровня комфорта и безопасности обслуживания пассажиров.
