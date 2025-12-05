Центробанк России отменил лимиты на переводы за рубеж для дружественных стран

Банк России с 8 декабря 2025 года отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан РФ и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран. Решение объяснили стабильной ситуацией на валютном рынке, сообщил «Интерфакс».

Ранее действовал лимит, ограничивающий переводы для граждан РФ и дружественных стран суммой не более $1 миллиона (или эквивалента в другой иностранной валюте).

Ряд ограничений на валютные переводы сохранится до 7 июня 2026 года включительно.

Работающие нерезиденты из недружественных стран могут переводить за рубеж средства только в размере своей заработной платы.

Неработающие физлица из недружественных стран и юридические лица из этих государств по-прежнему сталкиваются с запретом на перевод средств за рубеж.

Ограничение не распространяется на иностранные компании, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Эти ограничения не затрагивают перевод средств иностранными инвесторами, вкладывающимися в российский финансовый рынок и переводы в рублях банками из недружественных государств, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.