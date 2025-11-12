00:27
В Турции вводят «ночные» ограничения на снятие наличных в банкоматах

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) ввело ограничения на снятие наличных с кредитных карт в ночное время из-за роста количества кибератак на банковские системы и случаев мошенничества. Об этом сообщает Milliyet TV.

Согласно новому регламенту, с 22.00 до 6.00 для снятия наличных с кредитной карты потребуется подтвердить личность (кимлик — турецкое удостоверение личности): карта должна иметь ID-чип, а у пользователя должен быть телефон, поддерживающий технологию NFC. В иных случаях снятие наличных возможно только в дневное время, когда ограничения снимаются.

По задумке, система должна работать так:

  • при попытке снять наличные на экране появится сообщение вроде: «Подтвердите свою личность через электронное удостоверение»;
  • нужно приложить кимлик к задней части смартфона с включенной NFC, чтобы устройство считало данные;
  • ввести PIN-код.

Как пишет Milliyet, в связи с ростом лимитов по кредитным картам и распространением мобильного банкинга участились случаи, когда мошенники взламывают учетные записи пользователей и совершают транзакции в ночное время. Ожидается, что новая мера предотвратит подобное.
