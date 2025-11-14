Крупный общепит Бишкека закрывается после 22.00, фастфуды могут работать

Во время вечернего рейда по контролю за соблюдением новых ограничений, введенных из-за дефицита электроэнергии, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал, распространяется ли запрет работы после 22.00 на точки фастфуда и магазины, сообщает пресс-служба муниципалитета.

По словам градоначальника, ограничения касаются прежде всего заведений, где проходят массовые мероприятия и используется большое количество электроэнергии.

«Точки фастфуда и магазины не подпадают под запрет. Речь идет об увеселительных учреждениях — кафе, ресторанах, банкетных залах, клубах. То есть там, где собирается много людей и используется мощное электрооборудование, музыка, освещение. Все такие мероприятия должны завершаться до 22.00», — уточнил мэр.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что городские власти просят заведения после 22.00 отключать энергоемкое оборудование.

«Мы рекомендуем отключить все электроприборы большой мощности. Почему? Потому что вопрос экономии электроэнергии касается каждого гражданина и каждого учреждения», — сказал градоначальник.

Как отметили в мэрии, рейды по проверке соблюдения ограничений будут продолжены.