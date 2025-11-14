15:09
USD 87.45
EUR 101.69
RUB 1.08
Общество

Крупный общепит Бишкека закрывается после 22.00, фастфуды могут работать

Во время вечернего рейда по контролю за соблюдением новых ограничений, введенных из-за дефицита электроэнергии, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал, распространяется ли запрет работы после 22.00 на точки фастфуда и магазины, сообщает пресс-служба муниципалитета.

По словам градоначальника, ограничения касаются прежде всего заведений, где проходят массовые мероприятия и используется большое количество электроэнергии.

«Точки фастфуда и магазины не подпадают под запрет. Речь идет об увеселительных учреждениях — кафе, ресторанах, банкетных залах, клубах. То есть там, где собирается много людей и используется мощное электрооборудование, музыка, освещение. Все такие мероприятия должны завершаться до 22.00», — уточнил мэр.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что городские власти просят заведения после 22.00 отключать энергоемкое оборудование.

«Мы рекомендуем отключить все электроприборы большой мощности. Почему? Потому что вопрос экономии электроэнергии касается каждого гражданина и каждого учреждения», — сказал градоначальник.

Как отметили в мэрии, рейды по проверке соблюдения ограничений будут продолжены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350928/
просмотров: 762
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке к концу года высадят более 15 тысяч новых деревьев
В южных микрорайонах Бишкека приостановлена подача питьевой воды из-за аварии
В Бишкеке открылась ярмарка «Кыргызстан ЭКСПО — 2025»
В Турции вводят «ночные» ограничения на снятие наличных в банкоматах
Генплан-2050: мэрия Бишкека призывает остерегаться мошенников
В жилмассиве «Ай-Кол» Бишкека на шесть часов отключат воду
Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Более 500 деревьев высадили в Бишкеке
Мэр Бишкека поручил помочь жителям затопленной квартиры на улице Льва Толстого
На месте здания кинотеатра «Чатыр-Куль» построят культурный центр
Популярные новости
Очередные манипуляции от&nbsp;Алмазбека Атамбаева. По&nbsp;следам его поста в&nbsp;соцсетях Очередные манипуляции от Алмазбека Атамбаева. По следам его поста в соцсетях
Рейды в&nbsp;Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10&nbsp;пассажиров общественного транспорта Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Без питьевой воды останется часть Бишкека Без питьевой воды останется часть Бишкека
В&nbsp;школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения В школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения
Бизнес
MBANK&nbsp;&mdash; трехкратный обладатель международной премии в&nbsp;Дубае MBANK — трехкратный обладатель международной премии в Дубае
Абонентов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просят вовремя платить за&nbsp;газ Абонентов «Газпром Кыргызстан» просят вовремя платить за газ
INTEGRA CITY представила решения для &laquo;умных&raquo; городов будущего на&nbsp;Turkmentel 2025 INTEGRA CITY представила решения для «умных» городов будущего на Turkmentel 2025
Capstroy KG&nbsp;возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в&nbsp;Бишкеке Capstroy KG возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в Бишкеке
14 ноября, пятница
15:00
Госцентру по регистрации авто построят новое здание в Аламединском районе Госцентру по регистрации авто построят новое здание в А...
14:44
Бизнес бьет тревогу: «Хорека» просит Ташиева не отключать свет после 22.00
14:39
ВВП Кыргызстана превысил 1,4 триллиона сомов по итогам десяти месяцев 2025 года
14:22
Охрана школ Первомайского района обойдется Бишкеку в 51 миллион сомов
14:19
Крупный общепит Бишкека закрывается после 22.00, фастфуды могут работать