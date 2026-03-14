Экономика

Продуктовая корзина Бишкека на 14 марта. Что подорожало больше всего

За неделю в Бишкеке подорожали хлеб, картофель, морковь, яблоки, яйца и рыба, а подешевели огурцы, помидоры, перец, лук и груши.

Продуктовая корзина Бишкека на 7 марта. Как изменились цены за неделю
В итоге стоимость минимального набора продуктов снизилась на 484 сома — до 7 тысяч 290 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной цене.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 4 тысячи 20 сомов. С начала года она подорожала на 567 сомов, а по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — на 1 тысячу 147 сомов.


Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Свежие овощи и фрукты сильнее всего влияют на ее стоимость. Именно из-за них в основном и меняется цена корзины.


За 2025 год продуктовая корзина подорожала на 686 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 18 октября — 5 тысяч 791 сом. Самой дорогой корзина была 6 декабря — 6 тысяч 927 сомов.


Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.


Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 7 марта. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 28 февраля. Насколько она подорожала за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 21 февраля. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 14 февраля. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 7 февраля. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 31 января. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 24 января. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 17 января. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 10 января. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина. Что за год подорожало больше всего
