Экономика

ВВП Кыргызстана превысит прогнозы и достигнет $32 миллиардов к 2030 году

Экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивый рост и готовится превзойти ранее установленные прогнозы. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов.

По его словам, к 2030 году объем ВВП планировался на уровне $30 миллиардов, однако, по предварительным расчетам, этот показатель может составить $31–32 миллиарда.

Для сравнения, по итогам 2025 года ВВП достиг 2 триллионов сомов, что эквивалентно $22,5 миллиарда, а показатель на душу населения составил $3 тысячи.

Темп роста экономики держится на уровне 8,5 процента. Основными драйверами выступают строительный сектор, сфера услуг, промышленность и транспорт.

Инвестиции в основной капитал растут на уровне 18–20 процентов за счет масштабных проектов в энергетике, здравоохранении и массового строительства социального жилья.

Что касается инфляции, в прошлом году она превышала 9 процентов. Целевой ориентир на текущий год составляет 5,7 процента, однако прогноз может быть пересмотрен. На цены влияют как внешние факторы — логистика и мировые цены на масло и сахар и так далее, так и внутренние — погода и объем посевных площадей.

Чоро Сейитов отметил, что активный экономический рост привел к увеличению фонда оплаты труда, что создает давление на цены. Чтобы сдержать инфляцию, Национальный банк планирует сохранять учетную ставку на текущем уровне. Это должно стимулировать граждан больше заниматься накоплением, а не расходованием средств, чтобы стабилизировать рынок в турбулентное время.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365855/
