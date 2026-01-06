В Великобритании запретили рекламу фастфуда для детей. В королевстве вступил в силу закон, запрещающий рекламу вредной еды в интернете и ограничивающий ее на телевидении, сообщает The Guardian.

Новые меры призваны «помочь родителям вырастить самое здоровое поколение детей в истории». Теперь рекламу «менее здоровой пищи» можно будет показывать на британском телевидении только после 21.00. В британском сегменте интернета показ таких объявлений и роликов подпадает под полный запрет. Ограничения касаются 13 категорий товаров с большим содержанием сахара, жира и соли. В частности, это напитки с добавленным сахаром (в том числе йогурты), чипсы, соленые крекеры и печенье, кукурузные хлопья и другие «готовые» завтраки с сахаром, попкорн, шоколад, жевательная резинка, мороженое, выпечка с сахаром, пицца и замороженные блюда.

В Британии 22,1 процента детей имеют избыточный вес или ожирение при поступлении в начальную школу. К моменту окончания обучения этот показатель возрастает до 35,8 процента. Указывается, что кариес — основная причина обращения к врачу детей от пяти до девяти лет.

Власти надеются, что такие меры позволят ежегодно сокращать потребление калорий детьми.