21:07
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

В Великобритании запретили рекламу фастфуда для детей

В Великобритании запретили рекламу фастфуда для детей. В королевстве вступил в силу закон, запрещающий рекламу вредной еды в интернете и ограничивающий ее на телевидении, сообщает The Guardian.

Новые меры призваны «помочь родителям вырастить самое здоровое поколение детей в истории». Теперь рекламу «менее здоровой пищи» можно будет показывать на британском телевидении только после 21.00. В британском сегменте интернета показ таких объявлений и роликов подпадает под полный запрет. Ограничения касаются 13 категорий товаров с большим содержанием сахара, жира и соли. В частности, это напитки с добавленным сахаром (в том числе йогурты), чипсы, соленые крекеры и печенье, кукурузные хлопья и другие «готовые» завтраки с сахаром, попкорн, шоколад, жевательная резинка, мороженое, выпечка с сахаром, пицца и замороженные блюда.

В Британии 22,1 процента детей имеют избыточный вес или ожирение при поступлении в начальную школу. К моменту окончания обучения этот показатель возрастает до 35,8 процента. Указывается, что кариес — основная причина обращения к врачу детей от пяти до девяти лет.

Власти надеются, что такие меры позволят ежегодно сокращать потребление калорий детьми.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357134/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин ввел полугодовой запрет на экспорт древесины за пределы ЕАЭС
В Кыргызстане ввели временный запрет на ввоз электронных сигарет
Бинарные опционы и нелегальные лотереи предлагают запретить в Кыргызстане
Великобритания ввела санкции против кыргызстанской компании — ОсОО «Кифико»
Запрет соцсетей для детей в Казахстане: каких платформ это коснется
Кыргызстанцы могут трудоустроиться в 29 странах мира — Бакыт Дарманкул уулу
В общественных местах Чуйской области запретили использование пиротехники
Горы и пляжи без мотоциклов: кабмин Кыргызстана готовит новые ограничения
Представитель МЧС: Фейерверки и хлопушки не традиции кыргызов
Защита или изоляция? Почему запрет соцсетей для детей может дать обратный эффект
Популярные новости
Кыргызстанка вошла в&nbsp;0,4 процента людей с&nbsp;самым высоким&nbsp;IQ в&nbsp;мире Кыргызстанка вошла в 0,4 процента людей с самым высоким IQ в мире
Водителей такси призвали получить лицензии: с&nbsp;1&nbsp;февраля начнутся рейды Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
Внимание! В&nbsp;Бишкеке временно изменили схемы движения трех автобусных маршрутов Внимание! В Бишкеке временно изменили схемы движения трех автобусных маршрутов
С&nbsp;20&nbsp;января для россиян до&nbsp;14&nbsp;лет изменятся правила въезда в&nbsp;Кыргызстан С 20 января для россиян до 14 лет изменятся правила въезда в Кыргызстан
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
6 января, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 января: переменная облачность Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 января: переменная об...
20:44
При пожаре в Доме престарелых в Бишкеке погибли два человека
20:22
В Великобритании запретили рекламу фастфуда для детей
19:38
На рыбном аукционе в Японии голубого тунца продали за рекордные $3,2 миллиона
19:02
Подростков-нарушителей в Ошской области ищут в компьютерных клубах и скверах