Экономика

Учредителей ОсОО хотят заставить отвечать по налоговым долгам компаний

В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение проект закона о внесении изменений в ряд законодательных актов, регулирующих деятельность обществ с ограниченной ответственностью (ОсОО).

Документ предлагает внести поправки в Гражданский кодекс, Закон «О хозяйственных товариществах и обществах» и Закон «О банкротстве (несостоятельности).

Одним из ключевых нововведений станет введение субсидиарной ответственности учредителей и участников ОсОО по обязательствам общества по налогам, неналоговым доходам и страховым взносам. Это означает, что при неисполнении компанией обязательств перед бюджетом ответственность может быть возложена и на ее владельцев.

Также законопроект предусматривает изменения в порядке управления новыми компаниями. Предлагается установить, что в течение первых 24 месяцев после регистрации функции директора ОсОО должен выполнять один из учредителей. Если учредителем является другое юридическое лицо, руководителем должен стать физический учредитель, стоящий в начале корпоративной цепочки.

По истечении этого срока назначить руководителя, не являющегося учредителем, можно будет только после подтверждения фактической хозяйственной деятельности компании.

Кроме того, проект закона предлагает ужесточить нормы законодательства о банкротстве. В частности, вводится обязательная дисквалификация руководителей компаний, признанных банкротами. Срок запрета на предпринимательскую деятельность или занятие руководящих должностей составит от одного до трех лет при первом банкротстве и до десяти лет при повторном.

Как отмечается в справке-обосновании, инициатива направлена на борьбу с фиктивными ОсОО, использованием номинальных руководителей и уклонением от уплаты налогов, а также на повышение прозрачности предпринимательской среды.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365253/
просмотров: 317
