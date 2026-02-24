В Кыргызстане вводят новый обязательный знак маркировки для скота

Кабинет министров утвердил поправки в постановление от 3 марта 2025 года № 105, касающееся идентификации животных и продуктов животного происхождения. Обновления направлены на приведение правил в соответствие с законом и уточняют порядок визуальной идентификации скота.

Согласно документу, теперь при прохождении идентификации крупного рогатого скота, лошадей, ослов и мулов допускается использование не только чипирования, но и дополнительной метки — так называемого клейма с символом «i». Этот знак наносится с помощью жидкого азота на левую сторону животного: на область бедра или на нижнюю часть щеки перед челюстью.

Такое обозначение призвано упростить визуальное определение уже идентифицированных животных и сократить риск подмены при перемещении или продаже.

Постановление вступает в силу через десять дней.