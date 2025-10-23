Европейские компании хотят объединиться, чтобы создать конкурента для SpaceX

Airbus, итальянский аэрокосмический концерн Leonardo и французская оборонная компания Thales ведут переговоры о слиянии своих космических подразделений, чтобы создать европейского лидера, способного конкурировать со SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает Financial Times.

Фото иллюстративное

По словам источников издания, все три корпорации одобрили план по созданию общей структуры, 35 процентов акций которой будут принадлежать Airbus, по 32,5 процента — Leonardo и Thales.

Объединенная фирма охватит около 30 площадок по всей Европе, на которых будут работать более 25 тысяч человек.

После того как SpaceX запустила спутниковую сеть Starlink, спрос на спутники Thales и Airbus Geo резко упал. Европейские концерны надеются, что объединение позволит создать более эффективную и гибкую космическую компанию, способную реагировать на изменения на рынке, что особенно актуально, учитывая растущую стратегическую значимость космической сферы для национальной и европейской обороны.

Отмечается, что в последние годы все три организации испытывали трудности в своих космических проектах. Эти проблемы стали катализатором слияния, которое обсуждалось с перерывами в течение нескольких лет.