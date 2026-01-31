Производитель автобусов «Белес» сообщил о переговорах с госорганами

В Кыргызстане после обращения предпринимателя Мирбека Аскалиева к президенту по вопросу поддержки отечественного автопроизводства состоялась рабочая встреча с представителями государственных органов. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, после публичного обращения с ним связались представители Национального агентства по инвестициям при президенте КР, которые организовали совещание с участием ряда министерств.
В ходе встречи обсуждались возможные льготы и меры поддержки для развития кыргызского автопрома.
Аскалиев отметил, что при наличии таких преференций продукция местного производства сможет конкурировать с импортной. По его словам, ранее компания проигрывала государственные тендеры, поскольку цена отечественных автобусов была на 20–25 процентов выше. При этом предприятие «Белес» готово выпускать не только автобусы, но и грузовые автомобили.
Он также сообщил, что мэрия Бишкека планирует в этом году закупить 600 автобусов. Однако представители муниципалитета на встречу не пришли. Коммерческое предложение в адрес мэрии, по словам предпринимателя, уже направлено, но ответа пока тоже нет.
Официальной информации или комментариев по итогам встречи от Национального агентства по инвестициям и профильных министерств на данный момент нет.
Ранее Мирбек Аскалиев заявлял, что государственные органы не выполнили обещание, озвученное президентом около трех лет назад, — закупить десять автобусов отечественного производства для испытаний. По его словам, до этого он неоднократно обращался в различные госорганы, однако безрезультатно.
Напомним, что завод по выпуску автобусов «Белес» был запущен около трех лет назад и первый образец был представлен главе государства.
В 2022–2023 годах в мэрии Бишкека заявляли о готовности рассматривать закупку отечественных автобусов при соблюдении технических и коммерческих условий. Позднее власти поясняли, что выбор был сделан в пользу импортной техники из-за требований к объемам поставок и характеристикам транспорта.
В начале 2026 года сообщалось, что проект «Белес» временно приостановлен для доработки и приведения продукции в соответствие с международными стандартами, при этом компания подчеркивала, что проект не закрыт окончательно.