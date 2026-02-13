Утильсбор ужесточат. В России иномарки, ввозимые в том числе из КР, подорожают

В России намерены провести очередное ужесточение утильсбора. Эксперты прогнозируют, как следствие, подорожание автомобилей. Очередная корректировка документа, уже вторая за последние месяцы, внесена на рассмотрение правительства РФ.

Законопроект подготовлен Министерством промышленности и торговли и предусматривает пересмотр правил начисления утильсбора, касающихся ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Суть инициативы в следующем: унифицировать порядок начисления утилизационного сбора для всех способов ввоза иномарок из Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Согласно действующим нормам, иномарки из стран ЕАЭС освобождаются от «утильсбора», если они оформлены физическим лицом по таможенному приходному ордеру. То есть, если гражданин везет автомобиль, например из КР, для личного пользования, прошел растаможку и уплатил все таможенные пошлины и сборы, то доплату за будущую утилизацию авто осуществлять не нужно. Если же машину везут как товар, то утильсбор начисляется в полном объеме.

Таким образом в новом законопроекте предлагается уравнять иномарки для личного пользования и продаж. Это приведет к подорожанию иномарок, приобретаемых для личного пользования в Беларуси, Казахстане, Армении и Кыргызстане.

Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения. Если он получит одобрение, то вступит в силу 1 апреля.