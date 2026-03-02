Утильсбор стал обязательным в Кыргызстане. Минприроды предупреждает о санкциях

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана распространило официальное уведомление для импортеров и производителей о том, что с 1 января 2025 года в стране вступила в силу система расширенной ответственности производителей (РОП). Нормы установлены постановлением кабинета министров № 322 от 19 июня 2024 года.

Согласно требованиям, любые компании и предприниматели, которые ввозят или производят товары и упаковку, относящиеся к перечню из 24 товарных групп, автоматически становятся плательщиками утилизационного сбора. В список входят аккумуляторы, шины, масла, бумага, картон, бытовая техника и другие категории товаров, подлежащие последующей переработке.

Импортеры обязаны перечислять утилизационный сбор в течение 15 дней с момента ввоза продукции, а отечественные производители — ежеквартально, до 15 числа отчетного периода.

В министерстве подчеркивают, что собранные средства целевым образом направляются на развитие инфраструктуры переработки отходов и формирование современной экологической системы страны.

Ведомство предупреждает, что несвоевременная уплата сбора влечет начисление пени и штрафов за каждый день просрочки в соответствии с действующим законодательством. Минприроды призывает всех участников рынка соблюдать требования новой системы и заранее планировать расчеты, чтобы избежать нарушений и обеспечить прозрачное функционирование механизма РОП.