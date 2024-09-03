Порядок уплаты утильсбора появится до конца года

Минприроды внедряет новый механизм экономического регулирования в области обращения с отходами в Кыргызской Республике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в соответствии с новой редакцией Закона «Об отходах производства и потребления» № 181 от 15.08.2023 внедряется принцип расширенной ответственности производителей.

Справка Расширенная ответственность производителей (РОП) означает, что изготовители и импортеры товаров и упаковки обязаны обеспечить их утилизацию после утраты потребительских свойств или оплатить экологический сбор. Утилизация представляет собой переработку или повторное использование товаров и упаковки. Принцип РОП вводит ответственность производителей и импортеров товаров и их упаковки посредством уплаты ими утилизационного сбора.

В Минприроды отмечают, что РОП является основным из принципов циркулярной экономики в целях достижения устойчивого развития в управлении отходами.

«Утилизационный сбор уплачивается на определенный перечень товаров и их упаковки, которые образуют опасные и проблемные отходы после утраты ими потребительских свойств. Он рассчитывается путем умножения массы товара и/или его упаковки на ставку утилизационного сбора и норматив переработки отходов», — подчеркнули в ведомстве.

Перечень товаров установлен решением кабинета министров. В него входят:

пластиковые изделия;

смазочные масла, аккумуляторы (включая свинцовые и для электромобилей);

автомашины, машинные фильтры;

электроника и бытовая техника;

упаковки из комбинированных материалов — картона, резины, полимеров и других.

«Ключевым коэффициентом при определении утилизационного сбора является ставка утильсбора. Она рассчитывается по результатам глубокого анализа на основе средних сумм затрат на сбор, транспортировку и переработку определенного изделия, что является справедливым, так как сумма утилизационного сбора варьируется в зависимости от сложности средних затрат на переработку определенного вида товаров и упаковки», — добавили в министерстве.

Порядок уплаты утилизационного сбора разрабатывается Минприроды. По предварительным данным, он будет принят к концу года.

В ведомстве заметили, что средства от поступлений будут направлены на комплексное развитие системы управления отходами в стране, начиная со сбора, логистики, сортировки, хранения до внедрения безотходной технологии и утилизации, строительства мусороперерабатывающих заводов с извлечением вторичного сырья и производства продукции, а также извлечение тепловой и электрической энергии.

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«Основной целью принципа «загрязнитель платит» являются развитие экологического предпринимательства посредством превращения отходов в продукцию и высвобождение огромной площади сельскохозяйственных, пастбищных земель от стихийных свалок для целевого использования, придания эстетического вида», — сказали в Минприроды.

Там добавили, что в развитых государствах широко применяется РОП. В странах СНГ и Центральной Азии принцип внедрен около десяти лет назад и находится также на стадии становления.