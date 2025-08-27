12:43
Азербайджан впервые показал текст парафированного мирного соглашения с Арменией

МИД Азербайджана впервые опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Баку и Ереваном, состоящего из 17 пунктов.

Фото из архива. Никол Пашинян и Ильхам Алиев 8 августа подписали мирное соглашение

Согласно проекту мирного договора, опубликованному на сайте ведомства, Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу. Мирный договор заключается на армянском, азербайджанском и английском языках, приоритет при толковании имеет английский текст.

В документе, в частности, говорится:

  • Азербайджан и Армения обязуются не вмешиваться в политику друг друга;
  • Азербайджан и Армения отказываются от применения силы друг против друга;
  • на границе между Азербайджаном и Арменией не будет сил третьих стран;
  • Азербайджан и Армения проведут делимитацию границы на базе отдельного соглашения;
  • Ереван и Баку намерены отозвать поданные друг против друга жалобы в международных судах после вступления в силу мирного соглашения;
  • Армения и Азербайджан создадут совместную комиссию для контроля выполнения мирного соглашения;
  • Ереван и Баку, согласно парафированному мирному соглашению, не могут ссылаться на внутренние законы для невыполнения его пунктов;
  • после ратификации стороны установят друг с другом дипломатические отношения в соответствии с положениями Венских конвенций.

Напомним, 8 августа 2025 года в Вашингтоне Армения и Азербайджан договорились о прекращении боевых действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в присутствии американского лидера Дональда Трампа подписали соглашение о прекращении боевых действий.
