Азербайджан впервые показал текст парафированного мирного соглашения с Арменией

МИД Азербайджана впервые опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Баку и Ереваном, состоящего из 17 пунктов.
Согласно проекту мирного договора, опубликованному на сайте ведомства, Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу. Мирный договор заключается на армянском, азербайджанском и английском языках, приоритет при толковании имеет английский текст.
В документе, в частности, говорится:
- Азербайджан и Армения обязуются не вмешиваться в политику друг друга;
- Азербайджан и Армения отказываются от применения силы друг против друга;
- на границе между Азербайджаном и Арменией не будет сил третьих стран;
- Азербайджан и Армения проведут делимитацию границы на базе отдельного соглашения;
- Ереван и Баку намерены отозвать поданные друг против друга жалобы в международных судах после вступления в силу мирного соглашения;
- Армения и Азербайджан создадут совместную комиссию для контроля выполнения мирного соглашения;
- Ереван и Баку, согласно парафированному мирному соглашению, не могут ссылаться на внутренние законы для невыполнения его пунктов;
- после ратификации стороны установят друг с другом дипломатические отношения в соответствии с положениями Венских конвенций.
Напомним, 8 августа 2025 года в Вашингтоне Армения и Азербайджан договорились о прекращении боевых действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в присутствии американского лидера Дональда Трампа подписали соглашение о прекращении боевых действий.