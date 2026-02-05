ЕАЭС запускает механизм финансовой поддержки проектов в сельском хозяйстве

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил запуск системы финансовой поддержки совместных кооперационных проектов в агропромышленном комплексе (АПК). Финансирование обеспечит бюджет Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Ранее такую форму поддержки использовали исключительно в промышленной сфере. Расширение механизма на сельское хозяйство создало дополнительные условия для развития кооперации между странами союза, включая Кыргызскую Республику.

Новая мера стимулирует импортозамещение, развивает переработку сельхозпродукции и повышает экспортный потенциал государств ЕАЭС. Как отметили в министерстве, решение укрепит производственные цепочки в АПК и обеспечит выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

По мнению экспертов ЕЭК, этот шаг ускорит интеграционные процессы и поддержит устойчивое развитие аграрного сектора.