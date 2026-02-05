13:38
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Экономика

ЕАЭС запускает механизм финансовой поддержки проектов в сельском хозяйстве

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил запуск системы финансовой поддержки совместных кооперационных проектов в агропромышленном комплексе (АПК). Финансирование обеспечит бюджет Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Ранее такую форму поддержки использовали исключительно в промышленной сфере. Расширение механизма на сельское хозяйство создало дополнительные условия для развития кооперации между странами союза, включая Кыргызскую Республику.

Читайте по теме
Льготы от ЕАЭС. КР не будет платить таможенные пошлины по мясу, сахару и фруктам

Новая мера стимулирует импортозамещение, развивает переработку сельхозпродукции и повышает экспортный потенциал государств ЕАЭС. Как отметили в министерстве, решение укрепит производственные цепочки в АПК и обеспечит выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

По мнению экспертов ЕЭК, этот шаг ускорит интеграционные процессы и поддержит устойчивое развитие аграрного сектора.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360724/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Вывоз золота и крупных сумм в рублях из России попадет под жесткий контроль
Льготы от ЕАЭС. КР не будет платить таможенные пошлины по мясу, сахару и фруктам
Кабмин выносит на обсуждение новые строгие нормы контроля пищевой продукции
В странах ЕАЭС продолжат мониторинг развития транспортных коридоров
Иск или разъяснение: МИД РФ о позиции Кыргызстана в Суде ЕАЭС
Китай заинтересован в строительстве в КР завода по сборке сельхозтехники
Иск Кыргызстана в суд ЕАЭС прокомментировали в Госдуме
Кабмин утвердил новые правила распределения тарифных квот на импорт мяса
Потери урожая, рост животноводства. Как фермеры Кыргызстана закончили 2025 год
Новые требования к сертификации: кабмин меняет порядок регистрации деклараций
Популярные новости
Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;февраля Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на 2 февраля
Обвал рынка. Сколько потеряли в&nbsp;цене золотые слитки Нацбанка Кыргызстана Обвал рынка. Сколько потеряли в цене золотые слитки Нацбанка Кыргызстана
ЕЭК объяснила причины очередей на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана ЕЭК объяснила причины очередей на границе Кыргызстана и Казахстана
Кыргызстан получил из&nbsp;России более 520 тысяч тонн бензина в&nbsp;2025 году Кыргызстан получил из России более 520 тысяч тонн бензина в 2025 году
Бизнес
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
5 февраля, четверг
13:32
Депутат считает завышенными цены ГИК на жилье Депутат считает завышенными цены ГИК на жилье
13:31
Минздрав планирует в течение двух месяцев решить проблему с нехваткой лекарств
13:13
Вирус Нипах. Глава Минздрава призвал не нагнетать ситуацию в стране
13:03
Банкноты и монеты из Кыргызстана представили на выставке в Берлине
13:01
В ЖК критикуют Минздрав за неосвоение средств эпидемиологического фонда