Экономика

Китай стал первой страной, которая платит проценты на цифровой юань (e-CNY)

С 1 января 2026 года Китай начал платить проценты на цифровой юань (e-CNY). КНР сделает его первой в мире цифровой валютой центрального банка, на которую начисляются проценты, сообщает  Bloomberg.

Владельцы цифрового юаня, которые хранят его в своих кошельках, будут получать доход, аналогичный процентам по депозитам до востребования. Эта мера превращает цифровой юань из «цифровых денег» в «цифровые депозиты»: по мнению экспертов, это должно стимулировать интерес к его использованию.

Народный банк Китая заявил, что новая система будет способствовать более активному внедрению e-CNY и улучшению его распространения среди китайских граждан. Ставки по процентам пока не озвучили.

Китайский регулятор создал глобальный операционный центр в Шанхае для продвижения e-CNY на международной арене. На данный момент использование цифрового юаня ограничено государственными учреждениями и крупными компаниями, а большинство транзакций на популярных платформах, таких как Alipay и WeChat Pay, продолжают осуществляться без использования цифрового юаня.

Цифровой юань разрабатывался и тестировался практически десять лет. На конец ноября 2025 года в стране обработали почти 3,5 миллиарда транзакций в цифровой валюте страны.  
https://24.kg/ekonomika/356928/
