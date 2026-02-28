13:49
Центральный банк Китая упрощает трансграничное финансирование в юанях

Центральный банк Китая (Народный банк КНР) объявил о новом наборе правил, облегчающих трансграничное финансирование в юанях между местными и иностранными финансовыми институтами. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что лимиты кредитования местных банков за рубежом в юанях привязаны к их капитальным условиям. НБК может регулировать эти лимиты, чтобы контролировать риски.

Все трансграничные операции между банками в юанях должны соответствовать новой нормативно-правовой базе, которая требует от банков разработки комплексных систем управления рисками и внутреннего контроля.

Эти меры направлены на поддержание стабильности ликвидности на офшорном рынке и стимулирование использования юаня в международных расчетах.

Инициатива соответствует стремлению Пекина повысить роль юаня в качестве мировой валюты финансирования, говорится в публикации.

Напомним, такие меры Народного банка Китая последовали за его решением в конце января разрешить иностранным инвесторам участвовать в операциях РЕПО на внутреннем рынке. Ожидается, что эти инициативы поспособствуют увеличению трансграничного финансирования.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на офшорный юань, Гонконг с этого месяца удвоил общий объем так называемой программы кредитования бизнеса в юанях. Ранее доступная банкам квота исчерпана, поскольку клиенты стали больше использовать юани для торгового финансирования, капитальных вложений и деловых целей.
