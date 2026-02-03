11:31
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Экономика

JPMorgan прогнозирует рост цены золота до $6 тысяч 300 за унцию к концу года

JPMorgan прогнозирует рост цены золота до $6 тысяч 300 за унцию к концу 2026 года. Об этом говорится в аналитической записке экспертов американского транснационального финансового конгломерата.

Эта оценка предполагает рост от текущих уровней на 33 процента.

Несмотря на обвал рынка драгоценных металлов, эксперты рассчитывают, что такого показателя удастся достичь за счет спроса со стороны центральных банков и инвесторов.

«Мы сохраняем твердо выраженный взгляд на золото в среднесрочной перспективе, опираясь на четкий, структурный и продолжающийся тренд к диверсификации, который еще далек от завершения», — говорится в аналитической записке.

Такую тенденцию на рынке аналитики фиксируют «на фоне по-прежнему устойчивого режима превосходства реальных активов над «бумажными».

На этом фоне закупки золота центральными банками в этом году составят около 800 тонн, прогнозируют в JPMorgan. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360304/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Обвал рынка. Сколько потеряли в цене золотые слитки Нацбанка Кыргызстана
Крупнейший обвал за десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7 триллионов
После стремительного роста стоимость золота стала резко падать
Стремительный рост продолжается. Стоимость золота превысила $5,4 тысячи
Золото снова бьет рекорд — $5,2 тысячи за тройскую унцию
Биржевая цена на золото впервые превысила $5 тысяч за тройскую унцию
Максимум обновлен. Цена золота впервые превысила $4 тысячи 800 за унцию
Silvercorp приобрела 70 процентов акций проектов «Тулкубаш» и «Кызылташ» в КР
Золото установило новый исторический рекорд — $4 тысячи 700 за унцию
Польша и Казахстан стали мировыми лидерами по закупке золота в 2025 году
Популярные новости
Рубль и&nbsp;евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на&nbsp;30&nbsp;января Рубль и евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на 30 января
ЕС&nbsp;планирует ввести санкции против Кыргызстана за&nbsp;помощь России, пишут СМИ ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ
Производитель автобусов &laquo;Белес&raquo; сообщил о&nbsp;переговорах с&nbsp;госорганами Производитель автобусов «Белес» сообщил о переговорах с госорганами
Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;февраля Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на 2 февраля
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
11:31
Решен вопрос перемещения товаров из КР через электронные торговые площадки в РФ Решен вопрос перемещения товаров из КР через электронны...
11:23
Не все в Минстрое получают высокую зарплату, замминистра озвучил размер своей
11:19
Минтруда: Работодатель, задерживающий зарплату, будет выплачивать пеню
11:15
О росте числа телефонных мошенников в Кыргызстане предупредил ГКНБ
11:09
Переход на 12-летку. Чиновники не считают новую программу сложной