JPMorgan прогнозирует рост цены золота до $6 тысяч 300 за унцию к концу года

JPMorgan прогнозирует рост цены золота до $6 тысяч 300 за унцию к концу 2026 года. Об этом говорится в аналитической записке экспертов американского транснационального финансового конгломерата.

Эта оценка предполагает рост от текущих уровней на 33 процента.

Несмотря на обвал рынка драгоценных металлов, эксперты рассчитывают, что такого показателя удастся достичь за счет спроса со стороны центральных банков и инвесторов.

«Мы сохраняем твердо выраженный взгляд на золото в среднесрочной перспективе, опираясь на четкий, структурный и продолжающийся тренд к диверсификации, который еще далек от завершения», — говорится в аналитической записке.

Такую тенденцию на рынке аналитики фиксируют «на фоне по-прежнему устойчивого режима превосходства реальных активов над «бумажными».

На этом фоне закупки золота центральными банками в этом году составят около 800 тонн, прогнозируют в JPMorgan.