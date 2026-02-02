Китайские компании инвестируют в цифровизацию городов Кыргызстана

Глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров встретился с представителями компаний Shanghai Minghou Xufu Business Consulting Management Co., Ltd., Anté Lingkun (Shanghai) Technology Co., Ltd. Об этом сообщает пресс-служба нацагентства.

Фото НАИ

По его данным, стороны обсудили конкретные инвестиционные проекты, ориентированные на цифровизацию, устойчивое развитие и модернизацию городской и социальной инфраструктуры, в том числе в Токмоке. Речь шла о следующих инициативах:

проект «Глобальный экологический город», предусматривающем формирование устойчивой городской среды с применением экологически чистых и интеллектуальных технологий, включая цифровые системы управления инфраструктурой;

проект «Цифровая инновационная электронная торговая платформа», направленном на создание современной электронной и сервисной экосистемы для интеграции бизнес-процессов и торговли;

проект «Система интеллектуального городского общественного транспорта», предполагающем внедрение цифровых решений для повышения эффективности и безопасности транспортной инфраструктуры;

проект по строительству «умных медицинских городов», ориентированном на создание современных медицинско-сервисных кластеров с применением цифровых технологий, телемедицины и интеллектуальных систем управления.

По итогам переговоров подписан меморандум о сотрудничестве между НАИ и представителями китайских компаний, направленный на развитие инвестиционного и технологического взаимодействия, а также сопровождение перспективных совместных проектов.