Экономика

Китайские компании инвестируют в цифровизацию городов Кыргызстана

Глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров встретился с представителями компаний Shanghai Minghou Xufu Business Consulting Management Co., Ltd., Anté Lingkun (Shanghai) Technology Co., Ltd. Об этом сообщает пресс-служба нацагентства.

НАИ
Фото НАИ

По его данным, стороны обсудили конкретные инвестиционные проекты, ориентированные на цифровизацию, устойчивое развитие и модернизацию городской и социальной инфраструктуры, в том числе в Токмоке. Речь шла о следующих инициативах:

  • проект «Глобальный экологический город», предусматривающем формирование устойчивой городской среды с применением экологически чистых и интеллектуальных технологий, включая цифровые системы управления инфраструктурой;
  • проект «Цифровая инновационная электронная торговая платформа», направленном на создание современной электронной и сервисной экосистемы для интеграции бизнес-процессов и торговли;
  • проект «Система интеллектуального городского общественного транспорта», предполагающем внедрение цифровых решений для повышения эффективности и безопасности транспортной инфраструктуры;
  • проект по строительству «умных медицинских городов», ориентированном на создание современных медицинско-сервисных кластеров с применением цифровых технологий, телемедицины и интеллектуальных систем управления.

По итогам переговоров подписан меморандум о сотрудничестве между НАИ и представителями китайских компаний, направленный на развитие инвестиционного и технологического взаимодействия, а также сопровождение перспективных совместных проектов.
