Экономика

Кыргызстан и США развивают инвестиционное взаимодействие

2–3 февраля 2026 года на площадке Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики проходят двусторонние встречи с участием ведущих американских компаний международного уровня и представителей государственных органов Кыргызской Республики. 

Встречи направлены на укрепление инвестиционного и экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Соединенными Штатами Америки, а также на расширение деловых связей в приоритетных секторах экономики.

В числе американских участников Деловой совет США и Кыргызстана, Финансовая корпорация США по международному развитию (DFC), Университет Невады (Рино), Американские советы по международному образованию, а также крупные международные компании, такие как GE Healthcare, Pfizer, Abbott, Nasdaq, StoneX, Cove Kaz Capital Group, Mooney Group, Equion Group, All American Rail Group, Pangea-Global LLC и TETHYS: Trans-Eurasian Gateway.

В ходе двусторонних встреч стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества, включая инвестиции, инфраструктуру, здравоохранение, образование, транспорт и логистику, финансовые рынки, а также внедрение современных технологий. Особое внимание было уделено перспективам реализации совместных инвестиционных, инфраструктурных, технологических и социальных проектов на территории Кыргызской Республики.

По итогам второго дня двусторонних встреч, 3 февраля 2026 года, планируется подписание ряда меморандумов о сотрудничестве, направленных на развитие инвестиционного взаимодействия и реализацию совместных проектов между Кыргызской Республикой и американскими партнерами.
