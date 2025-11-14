17:23
Экономика

Рынки Бишкека предоставят фермерам бесплатные места для стабилизации цен на мясо

Министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков провел совещание с участием представителей профильных государственных органов и руководителей крупных столичных рынков по вопросу стабилизации цен на мясо. Он попросил последних оказать содействие в данном вопросе. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Министр подчеркнул, что будет усилен мониторинг по ценам на все виды социально значимых продуктов. «Призываю вас строго соблюдать установленные службой антимонопольного регулирования цены. Вы можете оказать содействие в их стабилизации, а не наблюдать со стороны за происходящим. Каждый крупный рынок может внести свой вклад», — сказал Бакыт Сыдыков.

Руководитель рынка «Дордой-Дыйкан» Эркин Салымбеков отметил, что на три месяца готов бесплатно предоставить фермерам торговые места для продажи мяса.

«Мы готовы предоставить все необходимое — вплоть до холодильного оборудования и подвесных стоек для размещения туш мяса», — отметил он.

О готовности предоставить такие площадки бесплатно заявили главы еще двух крупных рынков Бишкека — Ошского (сухие продовольственные товары длительного хранения) и Аламединского (мясо).

Заместитель председателя службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Муратбек Иманкулов сообщил, что за последние три месяца провели 677 мониторингов 2 тысяч 900 объектов.

«За этот время 17 субъектам выдали предписания, выписали 78 штрафов на сумму 316 тысяч сомов. Отныне мониторинг будет в строгом, системном и усиленном режиме с персональной ответственностью участников цепочки формирования стоимости социально значимых продуктов», — подчеркнул Муратбек Иманкулов.
