Рынки Бишкека предоставят фермерам бесплатные места для стабилизации цен на мясо

Министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков провел совещание с участием представителей профильных государственных органов и руководителей крупных столичных рынков по вопросу стабилизации цен на мясо. Он попросил последних оказать содействие в данном вопросе. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Министр подчеркнул, что будет усилен мониторинг по ценам на все виды социально значимых продуктов. «Призываю вас строго соблюдать установленные службой антимонопольного регулирования цены. Вы можете оказать содействие в их стабилизации, а не наблюдать со стороны за происходящим. Каждый крупный рынок может внести свой вклад», — сказал Бакыт Сыдыков.