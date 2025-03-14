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Общество

Антимонопольная служба вынесла предупреждение авиакомпании Tez Jet

Антимонопольная служба вынесла предупреждение авиакомпании Tez Jet. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным Службы антимонопольного регулирования, авиаперевозчику ранее направлен запрос после анализа конкуренции на рынке пассажирских авиаперевозок. Но авиакомпания не предоставила информацию в полном объеме, что является нарушением закона о конкуренции.

Согласно документу, все хозяйствующие субъекты, независимо от формы собственности, обязаны представлять антимонопольному органу необходимые документы, включая коммерческую и служебную информацию.

Tez Jet вынесено официальное предупреждение с требованием устранить нарушения антимонопольного законодательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322755/
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