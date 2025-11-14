13:34
USD 87.45
EUR 101.69
RUB 1.08
Общество

В Кыргызстане усиливают мониторинг цен на социально значимые товары

Фото из интернета

Министерство экономики и коммерции информирует о том, что Служба антимонопольного регулирования на территории страны — во всех торговых точках, включая базары, супермаркеты, магазины и гипермаркеты — в усиленном режиме будет проводить мониторинг цен на социально значимые товары.

В ведомстве отметили, что средняя потребительская стоимость товаров по состоянию на 12 ноября 2025 года (в сомах) составляет:

  • весовая мука пшеничная первого сорта (местная) — 35,1 сома за килограмм;
  • весовая мука пшеничная первого сорта (импортная) — 44,6 сома за килограмм;
  • формовой хлеб пшеничный из муки первого сорта — 65,7 сома за килограмм;
  • лепешка — 96,4 сома за килограмм;
  • пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2 процента — 77,8 сома за литр;
  • масло растительное подсолнечное рафинированное — 156,8 сома литр;
  • масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 процента) — 644,5 сома за килограмм;
  • говядина (кроме бескостной) — 675 сомов за килограмм;
  • баранина (кроме бескостной) — 674,7 сома за килограмм;
  • сахар-песок — 75,6 сома за килограмм;
  • рис весовой (белый шлифованный) — 144,6 сома за килограмм;
  • макаронные изделия весовые (вермишель) — 75,7 сома за килограмм;
  • макаронные изделия в упаковке (спагетти) — 74,4 сома за 400 граммов;
  • макаронные изделия весовые (рожки) — 74,1 сома за килограмм;
  • яйца куриные — 103,1 сома за 10 штук;
  • картофель — 40,6 сома за килограмм;
  • морковь — 47,5 сома за килограмм;
  • лук репчатый — 29,5 сома за килограмм;
  • уголь (местный) — 6 тысяч 943,8 сома за тонну;
  • уголь (импортный) — 8 тысяч 587,5 сома за тонну;
  • бензин Аи-92 — 74,9 сома за литр;
  • дизельное топливо — 80,6 сома за литр;
  • СУГ / автогаз — 38,9 сома за литр;
  • сжиженный газ — 735,2 сома за баллон 10 килограммов;
  • минеральные удобрения (селитра аммиачная) — 31,6 сома за килограмм;
  • минеральные удобрения (карбамид) — 41,4 сома за килограмм;
  • минеральные удобрения (аммофос) — 48,1 сома за килограмм;
  • сено — 318,3 сома за тюк;
  • солома — 200,4 сома за тюк;
  • комбикорм универсальный — 28,2 сома за килограмм;
  • отруби — 22,2 сома за килограмм;
  • кукуруза — 26,9 сома за килограмм;
  • пшеница фуражная — 24,9 сома за килограмм.

По итогам мониторинга будет фиксироваться рыночная стоимость вышеуказанных товаров. В случае выявления фактов завышения цен или нарушений установленных правил государственного регулирования граждане могут обратиться в территориальные отделы Службы антимонопольного регулирования:

1. Центральный аппарат — Бишкек, улица Байтика Баатыра, 7б/1, 0312563197.

2. Отдел по Чуйской области — 0312665204.

3. Бишкекский отдел — 0312664944.

4. Ошский областной отдел — 0322255097.

5. Отдел Оша — 0322256342.

6. Баткенский отдел — 0362250323.

7. Таласский отдел — 0342255851.

8. Иссык-Кульский отдел — 0392231886.

9. Джалал-Абадский отдел — 0372270025.

10. Нарынский отдел — 0352250953.
https://24.kg/obschestvo/350909/
просмотров: 342
