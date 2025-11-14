В Кыргызстане усиливают мониторинг цен на социально значимые товары

Министерство экономики и коммерции информирует о том, что Служба антимонопольного регулирования на территории страны — во всех торговых точках, включая базары, супермаркеты, магазины и гипермаркеты — в усиленном режиме будет проводить мониторинг цен на социально значимые товары.
В ведомстве отметили, что средняя потребительская стоимость товаров по состоянию на 12 ноября 2025 года (в сомах) составляет:
- весовая мука пшеничная первого сорта (местная) — 35,1 сома за килограмм;
- весовая мука пшеничная первого сорта (импортная) — 44,6 сома за килограмм;
- формовой хлеб пшеничный из муки первого сорта — 65,7 сома за килограмм;
- лепешка — 96,4 сома за килограмм;
- пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2 процента — 77,8 сома за литр;
- масло растительное подсолнечное рафинированное — 156,8 сома литр;
- масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 процента) — 644,5 сома за килограмм;
- говядина (кроме бескостной) — 675 сомов за килограмм;
- баранина (кроме бескостной) — 674,7 сома за килограмм;
- сахар-песок — 75,6 сома за килограмм;
- рис весовой (белый шлифованный) — 144,6 сома за килограмм;
- макаронные изделия весовые (вермишель) — 75,7 сома за килограмм;
- макаронные изделия в упаковке (спагетти) — 74,4 сома за 400 граммов;
- макаронные изделия весовые (рожки) — 74,1 сома за килограмм;
- яйца куриные — 103,1 сома за 10 штук;
- картофель — 40,6 сома за килограмм;
- морковь — 47,5 сома за килограмм;
- лук репчатый — 29,5 сома за килограмм;
- уголь (местный) — 6 тысяч 943,8 сома за тонну;
- уголь (импортный) — 8 тысяч 587,5 сома за тонну;
- бензин Аи-92 — 74,9 сома за литр;
- дизельное топливо — 80,6 сома за литр;
- СУГ / автогаз — 38,9 сома за литр;
- сжиженный газ — 735,2 сома за баллон 10 килограммов;
- минеральные удобрения (селитра аммиачная) — 31,6 сома за килограмм;
- минеральные удобрения (карбамид) — 41,4 сома за килограмм;
- минеральные удобрения (аммофос) — 48,1 сома за килограмм;
- сено — 318,3 сома за тюк;
- солома — 200,4 сома за тюк;
- комбикорм универсальный — 28,2 сома за килограмм;
- отруби — 22,2 сома за килограмм;
- кукуруза — 26,9 сома за килограмм;
- пшеница фуражная — 24,9 сома за килограмм.
По итогам мониторинга будет фиксироваться рыночная стоимость вышеуказанных товаров. В случае выявления фактов завышения цен или нарушений установленных правил государственного регулирования граждане могут обратиться в территориальные отделы Службы антимонопольного регулирования:
1. Центральный аппарат — Бишкек, улица Байтика Баатыра, 7б/1, 0312563197.
2. Отдел по Чуйской области — 0312665204.
3. Бишкекский отдел — 0312664944.
4. Ошский областной отдел — 0322255097.
5. Отдел Оша — 0322256342.
6. Баткенский отдел — 0362250323.
7. Таласский отдел — 0342255851.
8. Иссык-Кульский отдел — 0392231886.
9. Джалал-Абадский отдел — 0372270025.
10. Нарынский отдел — 0352250953.