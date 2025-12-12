10:50
Власть

Кабмин усиливает контроль: антимонопольному органу расширили полномочия

Кабинет министров внес изменения в постановление, регулирующее порядок контроля в сфере антимонопольного законодательства.

Как отмечается в документе, изменения направлены на расширение полномочий государственного органа по регулированию и надзору за соблюдением антимонопольных норм. В частности, уточняется порядок выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства, включая случаи, когда в стране действует государственное регулирование цен.

Согласно новой редакции, контрольные меры могут применяться при обнаружении фактов нарушения антимонопольных требований в период действия ценового регулирования. Это должно повысить эффективность надзора и предотвратить злоупотребления на рынке.

Постановление вступает в силу через 15 дней.

Ссылка: https://24.kg/vlast/354346/
просмотров: 324
