Страны ЕС утвердили полный запрет на импорт российского газа с 2027 года

Евросоюз прекратит импорт сжиженного природного газа из РФ к концу 2026 года, а трубопроводного — к 30 сентября 2027-го. Это решение делает «юридически обязательным» отказ от российского газа для всех стран блока, говорится на сайте Совета ЕС.

Против запрета высказались Словакия и Венгрия. Однако для одобрения решения было достаточно большинства голосов. Венгрия намерена обжаловать решение в Европейском суде.

До полномасштабного вторжения в Украину доля российского газа в ЕС составляла более 40 процентов. В 2025 году доля импорта снизилась до 13 процентов.