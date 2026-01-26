16:07
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Экономика
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Страны ЕС утвердили полный запрет на импорт российского газа с 2027 года

Евросоюз прекратит импорт сжиженного природного газа из РФ к концу 2026 года, а трубопроводного — к 30 сентября 2027-го. Это решение делает «юридически обязательным» отказ от российского газа для всех стран блока, говорится на сайте Совета ЕС.

Против запрета высказались Словакия и Венгрия. Однако для одобрения решения было достаточно большинства голосов. Венгрия намерена обжаловать решение в Европейском суде.

До полномасштабного вторжения в Украину доля российского газа в ЕС составляла более 40 процентов. В 2025 году доля импорта снизилась до 13 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359300/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
Что нужно знать гражданам КР перед выездом на работу в Россию — ответ Минтруда
Центральная Азия — Россия: в Москве прошли консультации МИД РФ и дипломатов
В Манасе из-за нехватки газа для автобусов на линии вернули маршрутки
В парламенте призвали защитить права кыргызстанцев, работающих в России
В «Газпром Кыргызстан» объяснили, почему образовались очереди в филиале Бишкека
Кыргызстан вошел в топ-3 стран, граждане которых открывают бизнес в России
Аннексия Гренландии. ЕС приостановит ратификацию торгового соглашения с США
«Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
В Кыргызстан не допустили 11 тонн колбасных изделий из России
Обострение или угроза? Как страны ЦА отреагировали на слова Соловьева
Популярные новости
На&nbsp;руках у&nbsp;населения имеется денежная масса в&nbsp;размере 200-300 миллиардов сомов На руках у населения имеется денежная масса в размере 200-300 миллиардов сомов
ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не&nbsp;чувствуют подъема экономики ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не чувствуют подъема экономики
ГНС приостановила рейдовые проверки среди малого и&nbsp;среднего бизнеса ГНС приостановила рейдовые проверки среди малого и среднего бизнеса
Рубль и&nbsp;тенге продолжают дорожать к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;января Рубль и тенге продолжают дорожать к сому. Курс валют на 22 января
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
26 января, понедельник
16:06
Кортеж мэра одного из филиппинских городов обстреляли из гранатомета Кортеж мэра одного из филиппинских городов обстреляли и...
16:02
Милиция Бишкека просит помочь в поиске родных погибшего в аварии мужчины
16:00
Избирательный «Совет мира» Трампа: что это значит для Центральной Азии
15:55
Кабмин намерен получить разрешение на регулирование цен на работы и услуги
15:48
Страны ЕС утвердили полный запрет на импорт российского газа с 2027 года