Документ об электронной торговле товарами в ЕАЭС направлен в страны «пятерки»

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС и направил его в страны «пятерки» для внутригосударственных процедур, необходимых для подписания документа.

Пресс-служба ЕЭК отмечает, что документ предусматривает установление общих правил осуществления электронной торговли на внутреннем рынке и снижение рисков возникновения различных барьеров на пути свободного передвижения товаров.

Создание комплексной правовой среды является важным этапом для предоставления благоприятных условий как для бизнеса, так и для потребителей государств «пятерки». Например, для бизнеса это означает предсказуемость и прозрачность регулирования на всей территории союза, а также возможность применения электронного документооборота, снижение административной нагрузки и финансовых издержек, пояснили в ЕЭК.

Для потребителей это означает единые нормы защиты их прав на уровне не ниже, чем при традиционной торговле, обеспечение информационной безопасности, защиту персональных данных, ограничение спам-рассылок. Кроме того, обеспечение свободы передвижения товаров электронной торговли, а также сопутствующих услуг на рынке ЕАЭС дает гражданам доступ к широкому ассортименту качественных товаров из разных регионов и открывает бизнесу новые рынки сбыта.

Документ разработан в рамках реализации дорожной карты по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в ЕАЭС, утвержденной главами правительств стран объединения в 2021 году.