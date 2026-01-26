10:54
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Экономика

Документ об электронной торговле товарами в ЕАЭС направлен в страны «пятерки»

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС и направил его в страны «пятерки» для внутригосударственных процедур, необходимых для подписания документа.

Пресс-служба ЕЭК отмечает, что документ предусматривает установление общих правил осуществления электронной торговли на внутреннем рынке и снижение рисков возникновения различных барьеров на пути свободного передвижения товаров.

Создание комплексной правовой среды является важным этапом для предоставления благоприятных условий как для бизнеса, так и для потребителей государств «пятерки». Например, для бизнеса это означает предсказуемость и прозрачность регулирования на всей территории союза, а также возможность применения электронного документооборота, снижение административной нагрузки и финансовых издержек, пояснили в ЕЭК.

Для потребителей это означает единые нормы защиты их прав на уровне не ниже, чем при традиционной торговле, обеспечение информационной безопасности, защиту персональных данных, ограничение спам-рассылок. Кроме того, обеспечение свободы передвижения товаров электронной торговли, а также сопутствующих услуг на рынке ЕАЭС дает гражданам доступ к широкому ассортименту качественных товаров из разных регионов и открывает бизнесу новые рынки сбыта.

Документ разработан в рамках реализации дорожной карты по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в ЕАЭС, утвержденной главами правительств стран объединения в 2021 году.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359172/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Допуск брокеров к участию в торгах на биржах стран ЕАЭС оформят документом
Кыргызстан входит в 2026-й лидером ЕАЭС по росту объема строительных работ
Алмаз Абдекиров теперь замглавы департамента макроэкономической политики ЕЭК
Алмаз Давлетов стал замглавы департамента санитарных и ветеринарных мер ЕЭК
В ЕАЭС планируется глобальный пересмотр требований технических регламентов
Новые правила онлайн-покупок в странах ЕАЭС вступят в силу с 1 июля 2026 года
Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту объема промышленного производства
Программа каботажных перевозок полноценно заработает для стран ЕАЭС в 2026 году
Льгота на ввоз электромобилей в Кыргызстан начнет действовать с 22 января — ЕЭК
Популярные новости
На&nbsp;руках у&nbsp;населения имеется денежная масса в&nbsp;размере 200-300 миллиардов сомов На руках у населения имеется денежная масса в размере 200-300 миллиардов сомов
ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не&nbsp;чувствуют подъема экономики ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не чувствуют подъема экономики
ГНС приостановила рейдовые проверки среди малого и&nbsp;среднего бизнеса ГНС приостановила рейдовые проверки среди малого и среднего бизнеса
Рубль и&nbsp;тенге продолжают дорожать к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;января Рубль и тенге продолжают дорожать к сому. Курс валют на 22 января
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
26 января, понедельник
10:52
В Таласе выявили незаконное строительство асфальтобетонного завода В Таласе выявили незаконное строительство асфальтобетон...
10:51
В парламенте обсуждают проблему высокой цены на мясо
10:51
Депутат Верховной рады призвал к единству Украины, России и Беларуси
10:37
Более 3 тысяч 600 патентов на работу ломбардов было выдано в 2025 году — ГНС
10:31
На выборах предложили поощрять граждан цифровыми сомами. Что еще?