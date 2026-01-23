11:27
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Экономика

Сбор до 578 миллиардов сомов в виде налогов прогнозирует Минфин в 2026 году

Сбор до почти 578 миллиардов сомов в виде налогов прогнозирует Министерство финансов Кыргызстана в 2026-м. Такие цифры содержатся в материалах ведомства о фискальных рисках на 2025—2030 годы.

Специалисты Минфина разработали три сценария, касающихся объема налоговых доходов государственного бюджета:

  • базовый фискальный сценарий — 458,4 миллиарда сомов;
  • оптимистичный — 577,6 миллиарда сомов;
  • пессимистичный — 412,7 миллиарда сомов.

Данные о фактическом поступлении налоговых отчислений в целом за 2025 год станут известны к концу января.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358938/
просмотров: 420
