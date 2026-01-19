16:25
Экономика

Минэкономики предлагает сократить сроки хранения кредитной истории кыргызстанцев

Министерство экономики и коммерции разработало поправки в Закон «Об обмене кредитной информацией», который на заседании обсудили члены комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

Так, законопроектом предлагается сократить сроки хранения кредитной информации:

  • позитивной — с семи до пяти лет;
  • негативной — с пяти до трех лет.

Также предлагается новая норма, согласно которой негативная кредитная информация по кредитной сделке менее 10 тысяч сомов хранится в течение года.

В ведомстве считают, что принятие законопроекта позволит создать более благоприятные условия для заемщиков, находящихся в кредитном черном списке, и повысить доступность кредитов для физических лиц и субъектов предпринимательства.

Депутат Марлен Маматалиев призвал увеличить сумму кредитных сделок, по которым негативная информация будет храниться один год до 100 тысяч сомов. Его коллега Дастанбек Джумабеков предложил увеличить сроки хранения позитивной кредитной истории, чтобы банки могли видеть добросовестных заемщиков.

По итогам обсуждения нардепы одобрили концепцию законопроекта в первом чтении. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358399/
просмотров: 454
