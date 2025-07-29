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Экономика

Кыргызстан и США усиливают инвестиционное партнерство

Инвестиционное сотрудничество и совместные проекты обсудили директор Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Фархат Иминов и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в КР Лесли Вигери. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инвестиционный климат и ключевые проекты

Стороны обсудили текущее состояние инвестиционного климата в Кыргызстане и потенциал для реализации новых инициатив. Особое внимание уделили действующим американским инвестиционным проектам на территории страны.

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В ходе встречи рассмотрен стратегически важный проект «Макмал — Каракол», реализуемый в рамках «проектной песочницы».

В нем участвуют консорциум All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC и госпредприятие «Кыргыз Темир Жолу». Проект имеет ключевое значение для укрепления транзитного потенциала Кыргызстана.

Посол Лесли Вигери выразил заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства и подчеркнул важность упрощения процедурных вопросов, связанных с ведением бизнеса и реализацией проектов в стране.

Цифровая экономика и инновации

Отдельно обсуждалась сфера цифровой экономики и криптовалют. Отмечено, что в Кыргызстане в 2022 году принят Закон КР «О виртуальных активах», регулирующий сферу криптовалют.

Показательно, что по итогам 2024 года оборот криптовалют в стране достиг $7 миллиардов. Кыргызстан позиционируется как один из флагманов в Центральной Азии по развитию технологий блокчейн, майнинга, искусственного интеллекта и цифровых активов.

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Американская сторона положительно оценила внедрение цифрового сома, назвав это одним из наиболее инновационных шагов в регионе, свидетельствующим о стремлении Кыргызстана к цифровой трансформации.

Фархат Иминов подтвердил готовность агентства выступать связующим звеном между бизнесом и государством, оказывая всестороннюю поддержку и сопровождение американских и других международных партнеров в реализации инвестпроектов в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337869/
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