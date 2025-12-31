В 2025 году Нацбанк заложил правовую основу для перехода к цифровому сому

В 2025 году Национальнй банк Кыргызстана усилил финансовую защиту граждан и заложил правовую основу для перехода к цифровому сому. Об этом на своей странице в Facebook написал глава регулятора Мелис Тургунбаев, подводя итоги.

Фото из архива. Глава Нацбанка Кыргызстана Мелис Тургунбаев

Он также отметил как важное достижение введение процедуры самозапрета на кредитование через портал электронных услуг «Тундук». По словам председателя Нацбанка, этой возможностью воспользовались уже около 114 тысяч человек.

Мелис Тургунбаев напомнил и о закреплении в законодательстве принципов ответственного кредитования: заемщик теперь должен заранее получать полную информацию о ставке, комиссиях, сроках и графике платежей. «Запрещено навязывать дополнительные платные услуги, не предусмотренные договором», — отметил он.

Напомним, ранее НБ КР ограничил штрафные санкции за просрочки и запретил банкам ухудшать условия договоров в одностороннем порядке.

О том, что ускорило цифровизацию, также рассказал глава Мелис Тургунбаев. Это упразднение комиссий за переводы между счетами в разных банках. Количество операций через ELQR выросло в 54,5 раза, а объем платежей — почти в 85 раз. За первое полугодие 2025-го через QR-коды прошло 274,9 миллиарда сомов, что в 20 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отменена комиссия за открытие, ведение и обслуживание ссудных счетов, досрочное погашение и другие базовые операции.

С этого года банки обязаны публиковать тарифы и условия обслуживания заранее — минимум за 10 рабочих дней до вступления изменений в силу, чтобы обеспечить прозрачность для клиентов.

Отмечено законодательное закрепление цифрового сома как третьей формы национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. По словам главы Нацбанка, эксклюзивное право на выпуск цифрового сома принадлежит регулятору.