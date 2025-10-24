Президент поручил запустить стейблкоин KGST и начать тестирование цифрового сома

В Бишкеке сегодня прошло заседание Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий с участием президента Садыра Жапарова и основателя криптовалютной платформы Binance Чанпэн Чжао.
По итогам заседания глава государства дал ряд поручений:
- Министерству экономики и коммерции — продолжить работу по совершенствованию законодательной базы о виртуальных активах;
- Министерству науки, высшего образования и инноваций — внести предложения по повышению цифровой и финансовой грамотности и подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта и блокчейн-технологий;
- ГКНБ, МВД и другим профильным госорганам — провести межведомственные консультации и принять конкретные решения для выработки единых стандартов безопасности и управления рисками;
- секретариату Нацсовета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий — обеспечить запуск стейблкоина KGST и проработать вопрос его листинга на международных платформах; в двухмесячный срок внести предложения по созданию государственного криптовалютного резерва;
- Национальному банку — приступить к тестированию платформы цифрового сома в пилотном режиме.