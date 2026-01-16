Швейники просят создать отдельный отдел по работе с ними при Минэкономики

Директор ассоциации «Легпром» Азамат Керимбек уулу предложил создать в Министерстве экономики и коммерции отдел по швейной промышленности.

На заседании депутатской группы «Ала-Тоо», где обсуждаются проблемы в швейной отрасли, предприниматель рассказал о том, с какими препятствиями стали сталкиваться швейники.

Он отметил, что сейчас основные продажи происходят на маркетплейсах.

«В 2003-м в Кыргызстане введена патентная система для швейников, в 2023 году ее отменили. За 20 лет открыто 9 тысяч 800 швейных цехов. В 2023-м маркетплейс Wildberries открыл двери для кыргызских швейников, и за два года там зарегистрировались 23 тысячи кыргызских ИП и 7 тысяч на Ozon. В 2023-м в республике была владелица Wildberries, ее встречал лично Акылбек Жапаров. Тогда она просила выделить участок для строительства логистического центра. Далее она поехала в Ташкент, где уже в 2026 году откроется распределительный центр на 100 тысяч квадратных метров. Пока мы сидели, узбеки уже построили», — сказал Азамат Керимбек уулу.

Он также отметил, что ни сами швейники, ни власти КР не были готовы к ситуации, которая сложилась в России с осени прошлого года. И выразил мнение, что сейчас предприниматели должны тесно сотрудничать с государством и совместно решать возникшие проблемы.

«Текстильная промышленность по экспорту стоит на третьем месте после Кумтора и сельского хозяйства. В Узбекистане есть отдельное Министерство легкой и текстильной промышленности. Нам нужен отдельный отдел в Министерстве экономики, чтобы он занимался вопросами швейной отрасли, чтобы мы давали всю информацию туда», — подчеркнул директор ассоциации.

Осенью 2025 года сообщалось, что из-за изменений требований в РФ представители швейной отрасли Кыргызстана столкнулись с рядом проблем. Трудности с прохождением продукции на территорию России обсуждались и в Министерстве экономики и коммерции.