Западные санкции: в 2026 году МИД продолжит консультации с партнерами

Кыргызстан на постоянной основе работает с партнерами из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Британии относительно санкционных проблем. Так министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев на пресс-конференции ответил на вопрос о санкциях, вводимых Западом в отношении отечественных компаний.

«Мы проводили ряд консультаций, объяснили нашу аргументацию, даже предлагали провести независимый аудит. Но пока они считают, что это нецелесообразно, и в одностороннем порядке вводят санкции. Однако мы считаем это неправильным. Поскольку республика находится в самом сердце Центральной Азии, много транзитных перевозок, торговли проходит через КР», — сказал он.

Глава МИД отметил, что наша страна не может приостановить торговлю с постоянными, традиционными партнерами из-за санкций Запада.

Администрация президента: Санкции против банков КР основаны на неверных выводах

«Во время конфликтов и кризисов наша экономика достаточно ограничена, мы должны работать, мы должны торговать и должны обеспечить безопасность и благосостояние нашего народа. И мы об этом им говорим, объясняем: мы продолжим свою работу, но мы соблюдаем договоренности, наши международные обязательства, если есть веские доказательства, пожалуйста, предоставьте, но они не могут доказать», — добавил он.

По словам Жээнбека Кулубаева, в 2026 году кыргызская сторона продолжит переговоры по данному вопросу.

После вторжения в Украину Россия была подвергнута ряду санкций со стороны западных государств. Из-за подозрений в обходе этих ограничений под санкции стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана. Так, в октябре 2025-го Евросоюз включил в санкционные списки два банка — «Толубай» и Евразийский сберегательный банк. В феврале прошлого года в новый санкционный список Великобритании попал «Керемет Банк», он ранее включен в список США. Также под ограничениями находятся несколько компаний КР. 
