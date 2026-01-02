10:57
Экономика Кыргызстана: министр рассказал о планах на 2026 год

Министр экономики и коммерции КР Бакыт Сыдыков поздравил кыргызстанцев с Новым годом и рассказал об итогах прошедшего года и планах на 2026 год.

Глава ведомства отметил, что в последние четыре года экономика Кыргызстана демонстрирует впечатляющий рост — за последние три года среднегодовой темп роста ВВП составил 9,8 процента. В 2025 году экономическая активность сохранялась на высоком уровне: за 11 месяцев реальный рост ВВП достиг 10,2 процента, что является рекордным показателем.

Также отмечается, что в 2024 году Кыргызстан вошел в число трех ведущих стран мира по темпам реального роста ВВП, а в 2025-м суверенный кредитный рейтинг Кыргызстана был повышен до уровня «B+».

«Все показатели свидетельствуют о том, что экономика страны вышла на траекторию устойчивого и качественного роста. Сегодня мы располагаем прочной финансовой базой, устойчивой динамикой развития и уверенностью в завтрашнем дне», — сказал министр.

По его словам, в 2026 году основные усилия будут сосредоточены на:

  • создании и поддержке благоприятных условий для развития промышленного сектора;
  • формировании позитивной внутренней среды для инвесторов и предпринимателей;
  • продвижении многополярности во внешнеэкономической деятельности;
  • проведении фискальной реформы;
  • укреплении экологической устойчивости, смягчении последствий и адаптации к глобальным изменениям климата.
