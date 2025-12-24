18:15
Экономика

ЕАЭС расширяет единый рынок услуг в строительном секторе

Высший Евразийский экономический совет утвердил пакет решений для развития единого рынка услуг (ЕРУ) в строительстве. Четыре плана либерализации охватили 14 секторов, включая управление проектами, генподрядные и проектные работы, сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

Главные изменения:

  • Режим ЕРУ распространили на строительство заводов, дорог, жилья, энергетических и инфраструктурных объектов.

  • Компании из стран ЕАЭС теперь могут работать на всем пространстве объединения без регистрации дополнительных юрлиц.

  • Государства-участники взаимно признают разрешительные и квалификационные документы.

Реализация дорожных карт упростила условия для бизнеса и создала базу для роста деловой активности. Сближение правил регулирования снизило издержки и оптимизировало стоимость проектов, что дало импульс развитию строительного комплекса на евразийском пространстве.
