ЕАЭС расширяет единый рынок услуг в строительном секторе

Высший Евразийский экономический совет утвердил пакет решений для развития единого рынка услуг (ЕРУ) в строительстве. Четыре плана либерализации охватили 14 секторов, включая управление проектами, генподрядные и проектные работы, сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

Главные изменения:

Режим ЕРУ распространили на строительство заводов, дорог, жилья, энергетических и инфраструктурных объектов.

Компании из стран ЕАЭС теперь могут работать на всем пространстве объединения без регистрации дополнительных юрлиц.

Государства-участники взаимно признают разрешительные и квалификационные документы.

Реализация дорожных карт упростила условия для бизнеса и создала базу для роста деловой активности. Сближение правил регулирования снизило издержки и оптимизировало стоимость проектов, что дало импульс развитию строительного комплекса на евразийском пространстве.