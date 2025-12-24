Высший совет ЕАЭС поддержал подходы к созданию общего финансового рынка

Высший Евразийский экономический совет утвердил ключевые подходы к гармонизации законодательства и формированию общего финансового рынка ЕАЭС. Решение направлено на углубление экономической интеграции при одновременном обеспечении устойчивости и защиты национальных финансовых систем, сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

В основе решения лежит разноуровневый (дифференцированный) подход к регулированию. Он предусматривает применение гармонизированных требований, закрепленных в международных договорах ЕАЭС, к финансовым организациям, оказывающим услуги на общем рынке Союза.

Для участников, осуществляющих деятельность исключительно на национальных рынках, сохраняются нормы внутреннего законодательства.

Дифференцированный подход обеспечивает баланс между интеграцией и защитой национальных финансовых систем, создает понятные правила для участников рынка и способствует повышению доступности и качества финансовых услуг.

Новый подход также предоставляет финансовым организациям свободу выбора: решение о выходе на общий рынок ЕАЭС принимается исходя из собственных возможностей и экономической целесообразности.