16:41
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Экономика

Высший совет ЕАЭС поддержал подходы к созданию общего финансового рынка

Высший Евразийский экономический совет утвердил ключевые подходы к гармонизации законодательства и формированию общего финансового рынка ЕАЭС. Решение направлено на углубление экономической интеграции при одновременном обеспечении устойчивости и защиты национальных финансовых систем, сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

В основе решения лежит разноуровневый (дифференцированный) подход к регулированию. Он предусматривает применение гармонизированных требований, закрепленных в международных договорах ЕАЭС, к финансовым организациям, оказывающим услуги на общем рынке Союза.

Для участников, осуществляющих деятельность исключительно на национальных рынках, сохраняются нормы внутреннего законодательства.

Дифференцированный подход обеспечивает баланс между интеграцией и защитой национальных финансовых систем, создает понятные правила для участников рынка и способствует повышению доступности и качества финансовых услуг.

Новый подход также предоставляет финансовым организациям свободу выбора: решение о выходе на общий рынок ЕАЭС принимается исходя из собственных возможностей и экономической целесообразности.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355797/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Высшим советом ЕАЭС утверждена Концепция развития туризма
Парламент Кыргызстана принял республиканский бюджет на 2025 и 2026 годы
Владимир Путин назвал Кыргызстан чемпионом среди стран ЕАЭС по росту ВВП
Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
В ЕАЭС нужны прозрачные, стабильные и предсказуемые условия торговли — Жапаров
Заседание Высшего Евразийского экономического совета: какие документы подписаны
Чего ждать экономике Кыргызстана в 2026 году? О рисках и прогнозах в отчете ЕФСР
Американское агентство Bloomberg опубликовало статью об экономике Кыргызстана
Инфляция догоняет рост экономики Кыргызстана: итоги 11 месяцев 2025 года
До 10 минут хотят сократить проверку на границе таможенники стран ЕАЭС
Популярные новости
Ирак намерен обменивать нефть на&nbsp;воду из-за сильной засухи Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан против расширения пилота по&nbsp;таможенной проверке в&nbsp;ЕАЭС Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
Кыргызстан и&nbsp;Китай обсудили прямые поставки строительных материалов Кыргызстан и Китай обсудили прямые поставки строительных материалов
Евро, рубль и&nbsp;тенге подешевели относительно сома. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;декабря Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс валют на 22 декабря
Бизнес
МПЦ сообщает о&nbsp;временном ограничении входящих и&nbsp;исходящих QR-платежей MBank МПЦ сообщает о временном ограничении входящих и исходящих QR-платежей MBank
&laquo;Айыл Банк&raquo; за&nbsp;11&nbsp;месяцев выдал кредиты на&nbsp;5,86 миллиарда сомов по&nbsp;госпрограммам «Айыл Банк» за 11 месяцев выдал кредиты на 5,86 миллиарда сомов по госпрограммам
Посол Европейского союза посетил &laquo;Банк Компаньон&raquo; Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон»
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
24 декабря, среда
16:25
Жогорку Кенеш одобрил поправки в закон о налогах и соцстраховании Жогорку Кенеш одобрил поправки в закон о налогах и соцс...
16:24
Высшим советом ЕАЭС утверждена Концепция развития туризма
16:09
МВД уволило трех милиционеров после проверок — хотели пройти на концерт
16:09
2025 год побил рекорд по количеству магнитных бурь за 10 лет
16:05
МПЦ сообщает о временном ограничении входящих и исходящих QR-платежей MBank