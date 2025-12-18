Чего ждать экономике Кыргызстана в 2026 году? О рисках и прогнозах в отчете ЕФСР

Экономика Кыргызстана успешно адаптировалась к внешним шокам и перейдет к устойчивому росту в 2026–2028 годах. Об этом говорится в последнем «Региональном экономическом обзоре» Евразийского фонда стабилизации и развития.

Его аналитики представили расширенную оценку ключевых макроэкономических показателей, прогнозируя переход экономики Кыргызстана от восстановительного к устойчивому росту.

1 Динамика ВВП и инвестиционная активность

После пиковых показателей около 10 процентов в 2025 году, рост стабилизируется на уровне 6,4 процента в 2026 году и 5,5–6 процентов в 2027–2028 годах.

Фонд отмечает, что драйвером роста выступит инвестиционный спрос. Масштабные вложения в энергетику (проект Камбаратинской ГЭС-1) и транспортную инфраструктуру создадут мультипликативный эффект для промышленности. При этом эксперты ожидают замедление потребительской активности из-за жестких денежно-кредитных условий.

2 Инфляционное давление и монетарная политика

Аналитики ожидают, что инфляция в Кыргызстане начнет снижаться: до 6,4 процента в 2026 году и целевого ориентира в 5,8 процента к 2028 году.

В ЕФСР подчеркивают, что ключевую роль в обуздании цен сыграла политика Нацбанка КР. Повышение учетной ставки с 9 до 11 процентов признано необходимым условием для минимизации вторичных эффектов от повышения тарифов на электроэнергию и отопление.

Тем не менее аналитики отмечают, что на прогнозном горизонте сохраняется проинфляционное давление, связанное именно с ежегодным повышением тарифов на электроэнергию, высокими ценами на продовольствие и горюче-смазочные материалы. Замедление роста цен будет возможно при снижении волатильности на внешних рынках и ужесточении денежно-кредитных условий.

3 Валютный рынок и резервы

Прогноз курса доллара США к сому: 96 в 2026 году, 97,5 в 2027 году и 98,5 в 2028 году.

Фонд оценивает состояние внешних активов как «комфортное». Активная политика НБ КР по накоплению золотого запаса позволила международным резервам достичь уровня, покрывающего 5,9 месяца импорта. Это создает надежный буфер против резких колебаний валютного курса.

4 Бюджетная политика и государственные расходы Бюджетная политика и государственные расходы

Бюджетный сектор характеризуется высокой долей государственного участия. В 2025 году расходы на поддержку госсектора составили 11 процентов ВВП.

Если ранее основными получателями бюджетной поддержки выступали убыточные энергетические компании (ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», ОАО «Электрические станции»), то в 2025 году перечень реципиентов значительно расширился. Более 50 процентов бюджетной поддержки приходится на банковский (ОАО «Элдик Банк», ОАО «Айыл Банк», ОАО «Капитал Банк», Государственный банк развития Кыргызской Республики), строительный (ОАО «Государственная ипотечная компания») и транспортный сектор (ГП «НК «Кыргыз темир жолу»). Согласно проекту республиканского бюджета на 2026–2028 годы, перечень предприятий будет расширяться, в первую очередь за счет компаний финансового сектора.

Фонд также указывает на «экспансионистский характер» фискальной политики. Хотя неналоговые доходы остаются высокими, дефицит бюджета с учетом квазифискальных операций (докапитализация госбанков и компаний) составит около 3,6 процента ВВП. Эксперты рекомендуют постепенно переходить к консолидации бюджета для обеспечения долгосрочной устойчивости.

5 Внешнеторговый баланс и переводы

Ожидается сохранение значительного дефицита торгового баланса (превышение объемов импорта над экспортом), который частично компенсируется притоком денежных переводов. Однако фонд предупреждает о рисках зависимости от экономической ситуации в странах-партнерах. Стабильность экспорта золота и продукции швейной промышленности останется критически важной для платежного баланса.

6 Основные риски

ЕФСР выделил три сценария развития, где основными негативными факторами названы возможный дефицит поливной воды для сельского хозяйства и критически низкий уровень воды в Токтогульском водохранилище, что может ограничить экспортный потенциал и спровоцировать рост импорта электроэнергии.