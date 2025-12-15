16:15
Торговля Кыргызстана снизилась до $12,8 миллиарда: экспорт почти −40 процентов

Объем внешней торговли Кыргызстана в январе — октябре 2025 года составил $12 миллиардов 803,5 миллиона и по сравнению январем — октябрем 2024-го он уменьшился на 9,6 процента. По итогам января — сентября падение составляло 8,3 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет КР.

По его данным, снижение объема внешней торговли связано с уменьшением как экспортных поставок на 38,2 процента — $2 миллиарда 409,3 миллиона, так и импортных на 0,3 процента — $10 миллиардов 394,2 миллиона.

Кыргызстан остается импортозависимым. На долю внешних поставок товаров в страну приходится 81,2 процента от всего товарооборота страны.

Влияние запретов и чем меньше стали торговать

Надо отметить, что кабинет министров в 2025 году неоднократно вводил запреты на вывоз из Кыргызстана различных товаров. В частности, лома, сельскохозяйственных животных. Кроме того, вводились запреты и на ввоз определенных товаров в республику. Это, естественно, повлияло на объем внешней торговли. Особенно экспорта.

В частности, по данным Нацстаткома, снизились поставки из Кыргызстана в другие страны живых животных, обуви, отходов и медного лома медных, черных металлов и золота.

Одновременно с этим в страну стали меньше завозить, трикотажных полотен, оборудования и механических устройств, одежды, средств наземного транспорта и их частей, мяса и мясных субпродуктов и других товаров.

Торговля со странами ЕАЭС

Здесь ситуация для Кыргызстана гораздо лучше. Так, по сравнению с январем — октябрем 2024-го объем торговли увеличился на 1,1 процента. Всего за девять месяцев со странами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $4 миллиарда 523,4 миллиона.

Большой проблемой по-прежнему остается экспорт, который по сравнению с 2024 годом упал на 36,1 процента — всего $933,1 миллиона. Импортные поступления, напротив, выросли на на 19,2 процента — $3 миллиарда 590,3 миллиона.

Из стран ЕАЭС наибольшая доля взаимной торговли республики пришлась на Россию (64,3 процента) и Казахстан (33,2 процента).

В общем объеме товарооборота Кыргызстана на торговлю со странами ЕАЭС пришлось 35,3 процента, в экспорте — 38,7 процента, импорте — 34,5 процента.

 
