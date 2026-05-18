Майлуу-Сууйскому ламповому заводу предоставлены тарифные льготы. Об этом сообщили на предприятии.

По его данным, предоставлена тарифная льгота в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины на отдельные виды светодиодных (LED) модулей, классифицируемых кодом 8539 51 900 1 ТН ВЭД ЕАЭС и ввозимых в Кыргызскую Республику в совокупном объеме не более 23 миллионов штук, предназначенных для производства светодиодных (LED) ламп. Действие меры предусмотрено до 30 июня 2028 года.

Тарифная льгота будет предоставляться при наличии документа, выданного уполномоченным органом исполнительной власти и подтверждающего целевое назначение товаров.

Также повышены ставки ввозных таможенных пошлин в отношении готовых светодиодных ламп (LED), классифицируемых кодами 8539 52 000 2, 8539 52 000 3 и 8539 52 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС, с 0 до 5 процентов от таможенной стоимости сроком действия до 31 декабря 2030 года включительно. Эти меры таможенно-тарифного регулирования направлены на импортозамещение светодиодных ламп отечественной продукцией.

Эти решения помогут поддержать отечественного производителя светодиодных ламп — ОАО «Майлуу-Сууйский ламповый завод», расширить производственные мощности и ассортимент выпускаемой продукции, а также снизить себестоимость готовых изделий на внутреннем рынке.

С 2024 года ОсОО «Майлуу-Сууйский ламповый завод» начало использовать светодиодные модули в качестве сырья в производственном процессе.