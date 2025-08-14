09:42
Более 2 миллиардов сомов акциза собрали от произведенного в Кыргызстане алкоголя

За январь — июль 2025 года Налоговая служба собрала 2 миллиарда 36 миллионов сомов акцизного налога от производимой в республике алкогольной продукции.

Поступления данного налога увеличились на 10 миллионов сомов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Кроме того, за семь месяцев этого года поступления акцизного налога от ввозимой из стран — участниц ЕАЭС алкогольной продукции составили 426 миллионов сомов, что на 98 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года.

Отметим, что совокупные поступления акцизного налога от производимой в Кыргызской Республике и ввозимой из государств — членов ЕАЭС алкогольной продукции в 2024 году составили 4 миллиарда 302 миллиона сомов, что на 372 миллиона больше, чем в 2023-м.

Напомним, что контроль маркировки акцизными марками продукции осуществляется:

• производимой на территории КР и ввозимой с территории стран — участниц ЕАЭС — под налоговым контролем;

• с территории третьих государств — под таможенным контролем.

Контроль за наличием и подлинностью акцизных марок на маркируемой продукции, находящейся в торговой сети (розничной и оптовой), осуществляется налоговыми органами.

Налоговая служба призывает граждан проверять подлинность акцизной марки на продукции для защиты от потребления контрафакта.

Так, в целях быстрой проверки подлинности акцизной марки в мобильном приложении Salyk имеется раздел «Акцизная марка», в котором с помощью сканирования Data-matrix-кода на марке можно ознакомиться с информацией о продукции. Также аналогичный функционал имеется на сайте cabinet.salyk.kg в разделе «Акцизная марка».
