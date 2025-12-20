Саммит в Токио. Казахстан и Япония подписали 60 документов на $3,7 миллиарда

В рамках бизнес-форума «Центральная Азия + Япония» Казахстан и Япония подписали более 60 документов на сумму свыше $3,7 миллиарда. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По словам президента РК Касым-Жомарта Токаева, такой важный форум в Токио — событие большого значения для страны и всей Центральной Азии. По его мнению, подобные саммиты демонстрируют усиление международной субъектности Центральной Азии и ее существенной роли в международных процессах.

Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности Казахстана создать необходимые условия, обеспечить благоприятный инвестиционный климат для успешной реализации совместных проектов с Японией.

«Особого внимания требует интенсификация торгово-экономических и инвестиционных связей. В прошлом году объем взаимной торговли достиг около $2 миллиардов. РК поставляет на японский рынок уран, редкоземельные металлы и нефть. Япония стала одним из основных инвесторов в экономику республики, объем ее капиталовложений превысил $8,5 миллиарда. Казахстан на протяжении многих лет успешно сотрудничает с крупнейшими японскими корпорациями, активно поддерживает деятельность японских малых и средних компаний в стране», — сказал он.

Отметим, что в рамках бизнес-форума Кыргызстан подписал с японской стороной около 20 двусторонних документов.