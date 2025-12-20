Регистрацию юрлиц и филиалов в КР предлагают проводить по новым правилам

Кабинет министров Кыргызстана вынес на обсуждение проект постановления об утверждении нового Положения о порядке регистрации юридических лиц, филиалов и представительств.

Документ разработан в соответствии с нормами Гражданского кодекса и Закона «О кабинете министров». В случае его принятия будет утвержден единый порядок регистрации юрлиц, их филиалов и представительств на территории страны.

Проектом предусматривается признание утратившим силу постановления кабмина от 16 февраля 2024 года № 58, которое регулировало государственную регистрацию и прекращение деятельности юрлиц в электронной форме.

Министерству юстиции поручено принять необходимые меры для реализации нового положения.